Adele thắng lớn giải thưởng âm nhạc BRIT

Được người dẫn chương trình Mo Gilligan đặt biệt danh là "Queen of the BRITs" (Nữ hoàng giải BRIT), nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Adele sinh ra ở London đã nhận giải thưởng đầu tiên - Bài hát của năm - cho đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Easy on Me.

Đây là ca khúc được phát hành trong album 30 của Adele mà cô thực hiện để giải thích việc ly hôn với cậu con trai nhỏ của mình. 30 giành được giải Album của năm và Adele nhận thêm giải Nghệ sĩ của năm.

"Tôi muốn dành giải thưởng này cho con trai và cho Simon - cha của bé. Album này là tất cả cuộc hành trình của cả gia đình, không chỉ của riêng tôi. Tôi rất tự hào về bản thân vì đã gắn bó với người mình yêu để cho ra đời một album nói về điều gì đó rất riêng tư đối với tôi vì gần như không còn nhiều người làm như vậy nữa", Adele rơi nước mắt nói khi nhắc đến chồng cũ Simon Konecki và con trai.

Nữ danh ca 33 tuổi cũng đoạt giải Nghệ sĩ của năm, một hạng mục hiện không phân biệt giới tính, trong đó các rapper Little Simz, Dave, 2 ca sĩ Ed Sheeran và Sam Fender cũng được đề cử.

“Tôi hiểu tại sao tên của giải thưởng này đã thay đổi nhưng tôi thực sự yêu thích việc trở thành một phụ nữ, một nữ nghệ sĩ đoạt giải. Tôi thực sự tự hào khi mình là phụ nữ”, Adele nói.





Được phát hành vào tháng 11.2021, album phòng thu thứ tư 30 của Adele là album bán chạy nhất nước Anh vào năm 2021, với hơn 600.000 bản chỉ sau 6 tuần trình làng. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn Inflo - nhà sản xuất được mệnh danh là nhà sản xuất của năm - đã giúp cô thực hiện đĩa nhạc.

Những người chiến thắng khác bao gồm: Nhóm nhạc Anh xuất sắc (Wolf Alice), rapper Little Simz được vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc, Ed Sheeran được trao giải Nhạc sĩ của năm. Ca sĩ Mỹ Billie Eilish và Olivia Rodrigo lần lượt giành giải Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc, Bài hát quốc tế hay nhất (Good 4 U). Nhóm nhạc quốc tế của năm thuộc về Silk Sonic, gồm ca sĩ Bruno Mars và rapper kiêm ca sĩ Anderson .Paak.

Bốn giải thưởng thể loại mới cũng được xướng tên trong lần trao giải thứ 42 của giải BRIT. Sam Fender giành giải Nghệ sĩ rock xuất sắc, Dave được vinh danh là Nghệ sĩ hip-hop/rap hay nhất. Giải pop/R&B xuất sắc thuộc về nữ ca sĩ Dua Lipa, trong khi Becky Hill đoạt giải Vũ đạo xuất sắc nhất. Cả bốn giải này đều được công chúng bình chọn.

Adele từng nhận giải BRIT lần đầu tiên vào năm 2007 với hạng mục Giải của nhà phê bình âm nhạc và nhận tiếp giải Sound of 2008 của kênh BBC. Tại lễ trao giải Grammy năm 2009, Adele được vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất.