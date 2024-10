Adele và Celine Dion gây 'bão mạng' với khoảnh khắc xúc động

Sự việc diễn ra trong buổi biểu diễn của ngôi sao nhạc pop người Anh Adele tại nhà hát Colosseum, Las Vegas, Mỹ vào ngày thứ bảy vừa qua.

Khoảnh khắc hai ngôi sao âm nhạc chung một khung hình gây bão mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau buổi biểu diễn ít lâu, Adele xúc động viết trên trang Instagram có hơn 58 triệu người theo dõi: "Tôi đã biểu diễn trong khán phòng mà Celine Dion từng diễn. Colosseum là địa điểm duy nhất tôi muốn hát ở Vegas vì nhà hát này được xây dựng cho cô ấy. Hôm nay cô ấy đến đây - đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ nhớ mãi. Celine Dion, em yêu chị rất rất nhiều!".

Nữ ca sĩ Hello cho biết từ ngữ không thể nói hết được ý nghĩa lớn lao mà Celine Dion mang đến cho cô khi đến tham dự chương trình. Cô xúc động vì được nhìn thấy nghệ sĩ gạo cội trở lại với "cung điện" của mình cùng gia đình. Adele tiết lộ cô có một bức ảnh của Dion ngay cạnh sân khấu và sẽ luôn chạm vào mỗi tối trước khi biểu diễn.

Adele giành giải Grammy 2017 hạng mục Ca khúc của năm cho Hello và Celine Dion là người trao giải cho cô ẢNH: PAGE SIX

Theo các video đăng tải trên nền tảng X, Adele đang đi giữa đám đông trong khi hát bản hit When We Were Young thì nhận ra Celine Dion ngồi giữa hàng ghế khán giả.

Ngay lập tức, nữ ca sĩ 36 tuổi ngừng hát và xúc động tiến đến ôm nữ danh ca My Heart Will Go On đang ngồi cùng hai cậu con trai sinh đôi 14 tuổi là Nelson và Eddy.

Celine Dion nồng nhiệt nắm lấy tay Adele, đưa lên mặt và hôn nhẹ trước khi cả hai tạm biệt. Khán giả có thể thấy nữ ca sĩ Hello vừa bước trở lại sân khấu vừa lau nước mắt. Còn ở clip khác, Dion đang thổn thức khóc trong khi được một người khác an ủi. Sau đó, khi được Adele giới thiệu một cách chính thức từ trên sân khấu, Celine Dion đứng dậy và vẫy tay chào đám đông khán giả đang phấn khích hò reo.

Nhiều người hâm mộ thừa nhận rằng họ rất xúc động khi xem màn gặp gỡ ngọt ngào này. Một người bình luận: "Thật sự rất trong sáng và xúc động khi xem Adele và Celine". "Tại sao tôi cũng khóc nhỉ", một người khác nói thêm. Trong khi đó, một khán giả nhận xét: "Phản ứng đầy cảm xúc của Adele khi nhìn thấy Celine Dion tại buổi biểu diễn ở Vegas là lời nhắc nhở tuyệt đẹp về sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau giữa các biểu tượng âm nhạc".

Trước đây, Adele không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Dion. Cô từng đến làm khán giả của đàn chị tại một trong những buổi biểu diễn của Dion ở Las Vegas vào năm 2018.

Sau nhiều năm vật lộn với chứng bệnh hiếm kỳ lạ, nữ ca sĩ All By Myself dần quay trở lại với ánh đèn sân khấu trong năm nay. Ngôi sao 56 tuổi xuất hiện tại lễ trao giải Grammy vào tháng 2 và biểu diễn tại Thế vận hội Paris vào tháng 7.