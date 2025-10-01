Adobe phát hành miễn phí Premiere cho iPhone và iPad

Theo thông tin từ Adobe, ứng dụng Premiere di động được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng công cụ "chỉnh sửa video chất lượng chuyên nghiệp". Phiên bản di động này sở hữu dòng thời gian đa track không giới hạn, cho phép người dùng làm việc với nhiều lớp video, âm thanh và văn bản. Ứng dụng cung cấp các tính năng chỉnh sửa cơ bản như cắt clip, chồng âm thanh và đồng bộ phụ đề, đồng thời mở ra quyền truy cập vào thư viện tài nguyên sáng tạo miễn phí.

Người dùng sẽ không phải tốn phí 23 USD/tháng như phiên bản trên Mac và PC ẢNH: APPLEINSIDER

Đặc biệt, Adobe đã tích hợp công cụ tăng cường giọng nói giúp loại bỏ tiếng ồn nền để cô lập giọng nói, cùng với khả năng tự động thêm phụ đề cách điệu. Ứng dụng hỗ trợ xuất video với độ phân giải 4K HDR và cho phép người dùng xuất bản trực tiếp lên các nền tảng như TikTok, YouTube và Instagram chỉ với một cú chạm.

Ngoài ra, người dùng còn có thể tạo hiệu ứng âm thanh và nội dung sáng tạo khác thông qua Adobe Firefly AI - nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh của công ty và được tích hợp hoàn toàn trong ứng dụng.

Giới hạn ở phiên bản Premiere miễn phí cho iPhone và iPad

Các dự án được tạo ra trong ứng dụng cũng có thể được chuyển trực tiếp sang Premiere Pro trên máy tính mà không cần phải chuyển đổi. Ứng dụng này được xem là sự thay thế cho Premiere Rush - trình chỉnh sửa di động nhẹ trước đây của Adobe. Người dùng hiện tại của Rush sẽ chỉ có thể truy cập ứng dụng trên các thiết bị đã cài đặt cho đến khi dịch vụ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 30.9.2026.

Khác với Premiere Pro trên Mac và PC có giá khởi điểm từ 23 USD/tháng, ứng dụng Premiere trên iPhone và iPad có thể được sử dụng mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, các tính năng tùy chọn như tín dụng AI tạo hình và lưu trữ đám mây bổ sung thông qua Adobe Creative Cloud sẽ yêu cầu một khoản phí bổ sung.

Hiện tại, Premiere trên iPhone đã có mặt trên cửa hàng ứng dụng App Store toàn cầu, trong khi phiên bản cho Android vẫn đang trong quá trình phát triển.