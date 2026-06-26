AEON Đà Nẵng Thanh Khê sắp khai trương: Trải nghiệm chuẩn Nhật hòa nhịp địa phương

Nằm trong AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH và ST) tinh gọn AEON Đà Nẵng Thanh Khê tọa lạc tại số 46 Điện Biên Phủ, cách sân bay quốc tế chỉ 5 phút di chuyển, sẵn sàng đón khách vào ngày 1.7.2026.

Đây là TT BHTH và ST tinh gọn đầu tiên của AEON Việt Nam tại miền Trung. Rộng hơn 3,000 m2, tại đây quy tụ các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn "An toàn - Tiện lợi - Cao cấp vừa tầm" mà người dân đô thị tìm kiếm.

AEON Đà Nẵng Thanh Khê đánh dấu sự hiện diện của mô hình siêu thị tinh gọn đầu tiên mang "chuẩn AEON" tại miền Trung

AEON Đà Nẵng Thanh Khê nằm trọn tại tầng 1 trung tâm thương mại, mang đến trải nghiệm toàn diện từ mua sắm, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp với 3 khu vực: Khu ẩm thực tự chọn Delica, siêu thị và cửa hàng chuyên doanh Glam Beautique.

Là một trong những khu vực luôn được khách hàng yêu thích tại các siêu thị AEON, khu ẩm thực tự chọn AEON Delica và AEON Bakery mang đến Đà Nẵng loạt trải nghiệm ẩm thực tròn vị với quầy sushi, món ăn Nhật Bản, bánh ngọt và Pizza tươi hấp dẫn.

Khu vực Siêu thị cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn AEON, với đặc trưng là các thực phẩm hữu cơ, chuẩn GlobalGAP, các sản phẩm tốt cho sức khỏe trong nhóm mặt hàng sơ chế và chế biến sẵn. Tại siêu thị còn giới thiệu không gian mua sắm quà lưu niệm với đa dạng các nông sản địa phương được khách du lịch yêu thích, các trang phục, tiện ích đi biển, phù hợp cho du khách tới khám phá thành phố đáng sống này.