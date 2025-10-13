AEON mở rộng hiện diện khắp Việt Nam

Ông Tezuka Daisuke - Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, Tổng giám đốc AEON Việt Nam ẢNH: AEON VIỆT NAM

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8%. Vậy theo ông, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ như thế nào trong năm nay và các năm tới?

Ông Tezuka Daisuke: Tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ tại Việt Nam gần đây đạt khoảng 7–8%, tương đương với mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ Việt Nam đề ra. Đặc biệt, trong mảng bán lẻ hiện đại, hầu hết các doanh nghiệp lớn đều đang đẩy mạnh mở mới với tốc độ mở rộng bình quân khoảng 10%. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thị trường thực phẩm, thì thị phần của kênh bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 12 -15%, trong khi chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa nhỏ (mô hình "Papa-Mama store") vẫn chiếm ưu thế.

Sau đại dịch, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm an toàn, vệ sinh, vốn là lợi thế của kênh bán lẻ hiện đại. Quá trình đô thị hóa cũng đang thúc đẩy xu hướng này nhanh hơn, bởi thu nhập bình quân của người dân thành thị cao hơn khoảng 50% so với nông thôn và nhóm khách hàng có thu nhập cao thường có xu hướng lựa chọn hệ thống bán lẻ hiện đại. Điều đó cho thấy thị trường còn dư địa tăng trưởng rất lớn. Sự hiện đại hóa của ngành bán lẻ sẽ tiếp tục tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại "làn gió thuận" và là cơ hội lớn để AEON mở rộng tại Việt Nam.

Trong bối cảnh này, chiến lược của AEON tại Việt Nam sẽ như thế nào trong thời gian tới, vì sao?

Trong khi toàn ngành chỉ tăng trưởng 7 -8%/năm, AEON đạt mức tăng trưởng liên tục khoảng 30%/năm. Kết quả này đến từ chiến lược mở rộng với đa dạng mô hình kinh doanh. Hiện tại, AEON vận hành nhiều mô hình, từ định dạng lớn như trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị đóng vai trò "hạt nhân cốt lõi" trong các trung tâm mua sắm đến siêu thị cỡ trung. Cụ thể như tại Trung tâm thương mại SORA Gardens và Crescent Mall ở TP.HCM. Ngoài ra, còn có nhiều siêu thị vừa và nhỏ cùng cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội và TP.HCM. Tập đoàn AEON hiện đang vận hành 8 trung tâm mua sắm, 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, 45 siêu thị vừa và nhỏ, 182 cửa hàng tiện lợi, 29 cửa hàng chuyên doanh. Trong đó, 3 cửa hàng mới sẽ khai trương trước cuối năm 2025. Do đó, chúng tôi có thể lựa chọn mô hình phù hợp tùy theo từng thị trường. Theo định hướng này, AEON đang mở rộng sự hiện diện trên khắp Việt Nam. Với chiến lược đa dạng hóa mô hình, AEON đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh gấp hơn 3 lần hiện nay.

Trung tâm thương mại AEON Tân An vừa được khai trương vào tháng 10.2025 ẢNH: AEON VIỆT NAM

AEON đã xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai bên cạnh Nhật Bản trong chiến lược trung và dài hạn. Vậy tập đoàn đã làm gì trong những năm qua và kế hoạch sắp tới như thế nào để tiến đến mục tiêu đó?

AEON đã phát triển nhiều mô hình kinh doanh khác nhau nhằm thích ứng với sự đa dạng của thị trường Việt Nam. Nhờ thực thi thành công chiến lược đa định dạng, chúng tôi đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm. Để đạt được mức tăng trưởng cao hơn trong tương lai, AEON đang tập trung củng cố giá trị khác biệt thông qua việc xây dựng chiến lược chuỗi cung ứng. Người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu cao để hướng tới phong cách sống hiện đại nhưng sức mua vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Vì vậy, việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý chính là yếu tố then chốt trong giá trị cốt lõi của AEON. Để hiện thực hóa điều này, chúng tôi phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng của AEON. Bằng việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, AEON có thể giảm chi phí để mang đến mức giá phải chăng cho khách hàng, đồng thời đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thông qua năng lực kiểm soát chất lượng và kỹ năng hoạch định sản phẩm được tích lũy từ kinh nghiệm tại Nhật Bản. Doanh thu từ nhãn hàng riêng Topvalu đã vượt 1.000 tỉ yên (tương đương 7 tỉ USD), chủ yếu tại thị trường Nhật Bản. Kinh nghiệm quản lý chi phí và chất lượng tích lũy từ việc phát triển sản phẩm tại Nhật chính là nền tảng để AEON cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý.

Kết hợp chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ giúp thích ứng với nhiều phân khúc thị trường và chiến lược chuỗi cung ứng giúp cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá phải chăng chính là những lợi thế cạnh tranh giúp AEON mở rộng nhanh chóng tại Việt Nam

Theo ông, đâu là lợi thế thật sự của AEON trên thị trường bán lẻ Việt Nam và các thách thức mà công ty phải vượt qua để luôn có mức tăng trưởng cao?

Như đã trao đổi, việc kết hợp chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ và chiến lược cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá phải chăng chính là những lợi thế cạnh tranh giúp AEON có mức tăng trưởng cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức trong việc duy trì tăng trưởng cao nằm ở sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà bán lẻ hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử. Do đó, AEON luôn hướng tới trở thành lựa chọn được khách hàng ưu tiên. Nói cách khác, khác biệt hóa chính là chìa khóa thành công. Như đã đề cập, người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu cao để hướng tới phong cách sống hiện đại, nhưng sức mua chưa thực sự mạnh. Vì vậy, tôi tin rằng "Phong cách sống hiện đại với chi phí hợp lý" chính là giá trị cốt lõi trong các mô hình kinh doanh của AEON. Chiến lược đa định dạng giúp thích ứng với nhiều thị trường khác nhau, cùng với chiến lược chuỗi cung ứng giúp cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá phải chăng sẽ là động lực cho kế hoạch mở rộng đến năm 2030.