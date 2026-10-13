AEON xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu giai đoạn 2026 - 2030

Mở rộng điểm bán, tiếp cận người tiêu dùng nhiều hơn

Chỉ cách đây một tuần, gia đình chị Thanh Hoa (Hải Dương) háo hức đến tham quan và mua sắm tại Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương chỉ sau vài ngày nơi đây chính thức khai trương (ngày 3.10). Chị cho biết trước đây chị đã có dịp vào TP.HCM và đã đến Trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú Celadon và chị rất thích. Chính vì vậy, khi nghe AEON mở trung tâm thương mại tại ngay chính quê hương, chị đã đưa ngay cả đại gia đình đến tham quan, mua sắm khi nơi đây có đầy đủ cửa hàng và dịch vụ, bao gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm, ẩm thực, thời trang, làm đẹp, sản phẩm phong cách sống, đồ dùng cho trẻ em và giải trí... Đây không chỉ là tâm trạng của chị Thanh Hoa mà còn của nhiều gia đình khác ngay tại Hải Dương. AEON Hải Dương là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Trước đó, Tập đoàn cũng chính thức khai trương AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê vào tháng 7. Không dừng lại, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 2 trung tâm thương mại mới khai trương tại Thanh Hóa và Hạ Long... Thông qua các trung tâm thương mại, AEON Việt Nam sẽ mang đến các sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng địa phương, đồng thời cung cấp các trải nghiệm đa dạng vượt ra ngoài khuôn khổ mua sắm. Đồng thời tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp địa phương và thúc đẩy tạo việc làm cùng phát triển nguồn nhân lực, AEON sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế khu vực.

Trung tâm thương mại AEON Hải Dương đã đi vào hoạt động vào tháng 10.2026 ẢNH: AEON VIỆT NAM

Hơn nữa, việc tăng tốc mở rộng các trung tâm thương mại trong năm 2026 tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam của Tập đoàn AEON. Ông Tezuka Daisuke, thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết: Năm 2026, với việc mở mới 4 trung tâm thương mại ở nhiều khu vực khác nhau, đây là tốc độ mở rộng lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam. Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, AEON đang tiếp tục mở rộng sang các tỉnh thành ở các khu vực khác, nơi đang diễn ra sự chuyển dịch mạnh mẽ sang lối sống hiện đại. Ông khẳng định: Chúng tôi đánh giá Việt Nam là một thị trường có sự tăng trưởng và chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng mạng lưới cửa hàng theo chiến lược đa mô hình (multi-format), lựa chọn mô hình kinh doanh tối ưu nhất phù hợp với đặc tính của từng vị trí địa lý... Chúng tôi đang nỗ lực với quyết tâm cao độ nhằm đóng góp vào hạnh phúc của người tiêu dùng Việt Nam cũng như sự phát triển của các địa phương.

Tin tưởng vào tiềm năng thị trường bán lẻ Việt Nam

Sau giai đoạn tập trung phát triển tại các đô thị lớn Hà Nội và TP.HCM, AEON hiện đang đẩy mạnh mở rộng đến các địa phương giàu tiềm năng tăng trưởng. Tổng giám đốc AEON Việt Nam nhận định, thị trường bán lẻ Việt Nam hiện vẫn đang mở ra dư địa khổng lồ cho sự dịch chuyển từ mô hình thương mại truyền thống sang hiện đại khi kênh bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 15% thị phần. Trong Tập đoàn AEON, Việt Nam được xác định là thị trường đích trọng điểm, được ưu tiên hàng đầu tại châu Á cũng như trên toàn cầu. Thông qua các con số kinh tế vĩ mô cho thấy Việt Nam thể hiện rõ sự tăng trưởng mạnh mẽ. "Chúng tôi luôn có niềm tin vững chắc nhất vào sự tăng trưởng của Việt Nam. Dù gần đây nhiều thương hiệu ẩm thực và bán lẻ Nhật Bản bày tỏ mong muốn gia nhập Việt Nam, chúng tôi đã tin tưởng vào tiềm năng này từ hơn 10 năm trước và hiện đang đầu tư với niềm tin tuyệt đối", ông nhấn mạnh.

AEON đẩy mạnh mở rộng mạng lưới điểm bán và đa dạng hóa trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng địa phương ẢNH: AEON VIỆT NAM

Với niềm tin đó, Tập đoàn AEON đã chính thức công bố chiến lược trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm hàng đầu được dồn nguồn lực đầu tư tại khu vực Đông Nam Á nhằm đạt mục tiêu tương đương gấp 3 lần quy mô hiện tại. Để hiện thực hóa mục tiêu bứt tốc này, AEON sẽ tập trung triển khai ba chiến lược trọng tâm xuyên suốt tại Việt Nam bao gồm: Tăng tốc mở rộng với đa dạng mô hình; Thúc đẩy phát triển sản phẩm & chuỗi cung ứng đồng thời kiến tạo "Hệ sinh thái AEON". Qua đó, Tập đoàn hướng tới bước chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng trưởng quy mô vật lý đơn thuần sang thiết lập các tiêu chuẩn mới cho lối sống và hạ tầng bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

"Đến năm 2030, chúng tôi đã quyết định đây là chiến lược trọng tâm của toàn bộ Tập đoàn AEON: phát triển quy mô kinh doanh tại Việt Nam lên gấp hơn 3 lần so với năm 2025. Để đạt được điều đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định tập trung 60% tổng vốn đầu tư trong khu vực ASEAN vào Việt Nam, định vị Việt Nam là quốc gia quan trọng nhất và khẳng định quyết tâm tăng trưởng tại đây. Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam và chân thành mong muốn đóng góp vào hạnh phúc của người tiêu dùng cũng như sự tiến bộ của xã hội Việt Nam. Tập đoàn AEON mong muốn mở thật nhiều cửa hàng, đóng góp vào sự hiện đại hóa ngành bán lẻ, mang lại hạnh phúc cho người dân và sự phát triển cho các địa phương", ông Tezuka Daisuke cho hay.