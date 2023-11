AFC điều tra vụ hỗn chiến giữa cầu thủ của CLB Trung Quốc và Thái Lan

Trận đấu diễn ra trên sân Huzhou Olympic Sports Centre, tại Huzhou, Trung Quốc. Ngay sau trận đấu vừa kết thúc, các cầu thủ CLB Zhejiang bất ngờ tấn công cầu thủ đội Buriram United, kéo theo các thành viên 2 đội bóng lao vào cuộc ẩu đả khiến sự việc trở nên cực kỳ hỗn loạn. Báo chí Thái Lan cho biết, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) đã mở cuộc điều tra, nhiều khả năng CLB Zhejiang sẽ bị xử phạt rất nặng.

Cầu thủ CLB Zhejiang (áo xanh) tấn công dữ dội cầu thủ đội Buriram United, người nằm sân bị đánh là cầu thủ Ramil Sheydayev, theo tờ Siamsport Siamsport

Nhà báo Paul Murphy của tờ ESPN FC viết trên tài khoản mạng xã hội X (Twitter): "Bất kể nguyên nhân từ đâu gây ra vụ ẩu đả, nhưng rõ ràng các cầu thủ đội khách Buriram United đã không có sự bảo vệ cần thiết. Tiền đạo Ramil Sheydayev của Buriram United bị các cầu thủ Zhejiang lao vào đấm đá dữ dội. Đây là một hình ảnh quá tàn bạo với một trận bóng đá, nhiều hình ảnh và các đoạn clip đăng trên mạng xã hội cho thấy mức độ sự việc đã đi quá xa. AFC chắc chắn sẽ có hình phạt cực nặng với CLB Zhejiang".

Trong trận đấu then chốt cho cả CLB Zhejiang và Buriram United đã diễn ra cực kỳ quyết liệt. Đại diện Thái Lan mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 9 do Vuckic ghi. Đội bóng Trung Quốc sau đó gỡ hòa 1-1 do Leo Souza ghi phút 27. Ở cuối trận, Andrijasevic và Lucas Possignolo lần lượt ghi bàn các phút 77 và 83 giúp Zhejiang dẫn lại 3-1. Phút 87 cầu thủ Doumbouya rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Buriram United.

Với kết quả này cả CLB Zhejiang và Buriram United đều có cùng 6 điểm tại bảng H giải AFC Champions League. Ở lượt cuối Buriram United gặp CLB Ventforet Kofu (8 điểm, đang xếp đầu bảng của Nhật Bản) trên sân nhà và phải thắng mới có vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Tương tự, CLB Zhejiang đến sân khách gặp Melbourne City (cũng có 8 điểm) ở Úc.

Hình ảnh xấu xí của cuộc ẩu đả khi các cầu thủ CLB Zhejiang của Trung Quốc tấn công cầu thủ đội Buriram United CHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ Siamsport (Thái Lan) và báo chí Trung Quốc, CLB Zhejiang đã để xảy ra vụ ẩu đả giữa cầu thủ với đội khách Buriram United, sắp tới sẽ nhận hình phạt nặng từ AFC, bao gồm có thể bị trừ điểm, bị phạt tiền, hoặc thi đấu trên sân không có khán giả và trung lập. Ngoài ra, CLB Zhejiang cũng có thể bị AFC cấm tham dự AFC Champions League mùa tới.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2023 bóng đá Thái Lan liên quan đến một vụ hỗn chiến ở cấp độ quốc tế. Trước đó, U.22 Thái Lan hỗn chiến với U.22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32 tại Campuchia hồi tháng 5. Sau đó, AFC cũng đã đưa ra mức phạt 7 thành viên Indonesia và 7 thành viên Thái Lan, cấm làm nhiệm vụ, thi đấu 6 trận cùng phạt tiền khoảng 1.000 USD cho mỗi người.