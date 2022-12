AFF Cup 2022: HLV tuyển Campuchia muốn thay đổi lịch sử ở trận đụng độ Indonesia

Trước trận này, tuyển Campuchia từng 17 lần đối đầu với Indonesia, trong đó họ chưa một lần thắng khi thua 16 trận và 1 trận hòa. Tuy nhiên, “Những chiến binh Angkor” không bị đánh giá thấp ở cuộc đối đầu lần này khi họ vừa có màn trình diễn tốt ở trận ra quân bảng A thắng Philippines 3-2.

Đánh giá về mọi mặt, tuyển Indonesia vẫn vượt trội hơn so với Campuchia, nhưng việc đánh bại đoàn quân của HLV Shin Tae-yong không phải là điều bất khả thi với đội khách đang được dẫn dắt bởi “bộ sậu” quản lý đến từ Nhật Bản. Đó là Ryu Hirose - HLV trưởng, và danh thủ bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda, người đang giữ chức giám đốc các đội tuyển Campuchia.

“Indonesia thực sự đã chơi rất tốt ở các cuộc đối đầu với Campuchia. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có cơ hội giành chiến thắng", HLV Ryu Hirose nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Chiến lược gia người Nhật Bản còn tự tin chỉ ra yếu tố giúp tuyển Campuchia có cơ hội để khiến Indonesia phải im tiếng. Đó là tại AFF Cup 2020, nơi Campuchia đã 2 lần khai thác điểm yếu hàng thủ để ghi bàn vào lưới đội bóng áo đỏ và trắng dù phải nhận thất bại.





Ở trận đấu trên, tuyển Indonesia đánh bại Campuchia với tỷ số 4-2. Chiến thắng của đội bóng xứ vạn đảo nhờ cú đúp của Rachmat Irianto và các bàn do công Evan Dimas và Ramai Rumakiek. Campuchia rút ngắn tỷ số với 2 bàn do công của You Safy và Prak Mony Udom. “Vì vậy, giống như lần gặp trước, chúng tôi nghĩ Campuchia có cơ hội đánh bại Indonesia lần này", ông Ryu Hirose nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia cũng yêu cầu học trò phải hết sức cẩn trọng trước Campuchia: “Tôi cho rằng quả bóng tròn nên không thể nói rằng chúng tôi sẽ có một chiến thắng dễ dàng hay không. Tình hình có thể thay đổi bất cứ khi nào”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết tuyển Campuchia đang tự tin sau khi đánh bại Philippines 3-2 và đó là lời nhắc nhở các cầu thủ Indonesia phải cảnh giác và không nên xem thường đối thủ.

“Hiện Campuchia đang có tinh thần rất tốt. Ở trận đấu trên sân nhà trước Philippines, họ đã thắng và phong độ của họ cũng tốt. Hơn nữa, chúng tôi đã không thi đấu các giải chính thức trong vài tháng qua”, HLV Shin Tae-yong nói thêm.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A, tuyển Philippines sẽ quyết tâm giành 3 điểm trước Brunei ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ chiều nay (23.12). Hiện tại, đương kim vô địch Thái Lan đang đứng đầu bảng A với 3 điểm sau trận thắng đậm Brunei 5-0 ở lượt trận ra quân.