AFF Cup 2024, Thái Lan 3-1 (4-3) Philippines: Suphanat tỏa sáng, 'Voi chiến' vào chung kết đấu Việt Nam

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Có thể thấy rõ đội tuyển Thái Lan đã tổn thương như thế nào qua phát biểu của hậu vệ Chalermsak Aukke trước trận bán kết lượt về. Cầu thủ đang khoác áo CLB Port chia sẻ: "Khi chúng tôi thất bại tại Rizal Memorial, Philippines vui mừng đến nỗi họ đã khóc. Ở lần tái đấu này, họ sẽ lại khóc nhưng vì chúng tôi ngăn họ vào chung kết. Ở lượt đi, chúng tôi thua trận nhưng nếu nhìn vào thống kê, các bạn có thể thấy rõ rằng chúng tôi đã chơi tốt. Ngoài ra, mặt sân cỏ nhân tạo cũng khiến đội tuyển Thái Lan chơi dưới sức. Nhưng ở trận đấu sắp tới, tôi tin rằng đội tuyển Thái Lan sẽ chiến thắng và giành vé vào chung kết".

Đội tuyển Thái Lan (trái) đã để thua ở trận lượt đi tại Philippines ẢNH: AFP

Phát biểu của Chalermsak cũng có cơ sở. Ở trận lượt đi, đội tuyển Thái Lan kiểm soát bóng nhỉnh hơn (58% so với 42%), dứt điểm nhiều hơn (14 so với 6) và có nhiều cơ hội ngon ăn hơn (6 so với 1). Nhưng trong ngày các chân sút như Gustavsson, Akarapong… tỏ ra tương đối vô duyên, còn Suphanat Muenta quá thiếu may mắn (sút trúng xà ngang), "Voi chiến" ngậm ngùi nhận thất bại.

Nhưng trên sân Rajamangala, mọi chuyện có thể rất khác. Trở về thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên quen thuộc dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, đội tuyển Thái Lan có thể sẽ "vùi dập" Philippines. Với bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất khu vực, "Voi chiến" đủ sức làm điều đó. Tại Rajamangala, họ đã kiên trì chơi bóng, tạo sức ép khủng khiếp về phía Singapore và lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 0-2. 2 năm trước, cũng ở bán kết AFF Cup, họ thất bại 0-1 trước Malaysia tại Bukit Jalil và thắng đậm 3-0 khi trở về sân nhà.

Sau khi đánh bại Singapore, trung vệ Bùi Tiến Dũng khẳng định anh mong muốn được gặp đội tuyển Thái Lan. Truyền thông Đông Nam Á cũng dự đoán sẽ có một trận chung kết "trong mơ" giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Và giờ là lúc chúng ta chờ đợi thầy trò HLV Masatada Ishii thể hiện bản lĩnh.