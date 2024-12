HLV Singapore bất ngờ nhập viện vì stress, vẫn muốn thắng Việt Nam sau 26 năm

HLV Tsutomu Ogura bất ngờ khi Singapore không thắng đội Việt Nam đã 26 năm

Tờ The Straits Times cho biết, sau khi trở về từ Malaysia ở lượt cuối vòng bảng, HLV Tsutomu Ogura cho các cầu thủ Singapore được nghỉ 1 ngày hôm 22.12 để ở bên gia đình sau 2 tuần xa cách thi đấu ở AFF Cup. Bản thân nhà cầm quân người Nhật Bản này khi đó phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe do bị mệt mỏi cực độ, đau đầu và chán ăn.

HLV Tsutomu Ogura Ảnh: chụp màn hình

Sau khoảng 1 ngày nghỉ, ông Ogura cảm thấy khỏe hơn và đã cùng các cầu thủ trở lại tập luyện. Khi biết rằng đội tuyển Singapore chưa thắng đội tuyển Việt Nam trận nào kể từ sau trận chung kết Tiger Cup 1998 cho đến nay (tiền thân của AFF Cup, và hiện nay là ASEAN Championship), vị HLV 61 tuổi người Nhật Bản đã tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt của ông sáng lên ánh mắt đầy quyết tâm sẽ thay đổi vận mệnh này, theo tờ The Straits Times.

"26 năm, không có chiến thắng? Thật thú vị, và với tôi, lịch sử cần được thay đổi và tạo ra", HLV Tsutomu Ogura bày tỏ.

Nhà cầm quân này cũng xác định: "Với thể thức thi đấu ở bán kết AFF Cup hiện nay, tình hình tốt nhất đối với chúng tôi là giành chiến thắng trong trận lượt về. Các cầu thủ của chúng tôi phải thông minh, tập trung và điềm tĩnh. Điều này rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải biến nó thành một điều bình thường mới".

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Singapore có 4 trận thắng đội tuyển Việt Nam, với lần gần nhất là ở trận chung kết Tiger Cup 1998. Trước đó là 3 trận thắng, gồm 1 trận tại SEA Games 1993 và 2 trận ở vòng loại World Cup 1994. Kể từ năm 1998 đến nay, đội bóng Đảo quốc sư tử chỉ hòa (8 trận) và thua 6 trận trước đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất ở AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam và Singapore hòa nhau tỷ số 0-0 tại vòng bảng trên sân Jalan Besar.

Sân đấu này tiếp tục là nơi 2 đội chuẩn bị gặp nhau ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 lúc 20 giờ (giờ Việt Nam) ngày 26.12. Trận lượt về diễn ra trên sân Việt Trì ở Phú Thọ lúc 20 giờ ngày 29.12.

"Đội tuyển Việt Nam trên thực tế đang được đánh giá cao hơn đội tuyển Singapore hiện nay. Họ vừa được bổ sung ngôi sao nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã tỏa sáng trong trận thắng đội Myanmar tỷ số 5-0. Cùng với các ngôi sao đã thành danh khác, đội bóng của HLV Kim Sang-sik rõ ràng là chiếm ưu thế. Tuy nhiên, sự tiến bộ của đội tuyển Singapore bất kể đã vắng nhiều trụ cột, cũng mang lại nhiều triển vọng đội sẽ tạo bất ngờ", tờ The Straits Times đánh giá.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linhh

Theo HLV Tsutomu Ogura: "Các cầu thủ Singapore đang có niềm tin vào thứ bóng đá của mình. Từng người, qua từng trận, họ đang cải thiện. Trong trận đấu gần nhất, chúng tôi đã thể hiện tinh thần chiến đấu của mình. Điều này rất quan trọng, vì các khái niệm và chiến thuật thi đấu là không bao giờ đủ. Chúng tôi cần các cầu thủ có sự khao khát và chiến đấu, giao tiếp và động viên lẫn nhau. Chỉ khi đó, chúng tôi mới là một đội thực sự vững mạnh".

"Cơn sốt bóng đá đã bùng nổ và trở lại Singapore một cách ngoạn mục", tờ The Straits Times cho biết. Do sân vận động quốc gia có sức chứa 55.000 chỗ ngồi bị vướng lịch tổ chức sự kiện giải trí, Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) đã tổ chức trận bán kết với đội Việt Nam trên sân Jalan Besar chỉ có 6.000 chỗ ngồi.

Mặc dù vậy, đây là quyết định có phần tính toán của FAS, bất kể họ sẽ bị thiệt thòi lớn về tài chính vì số tiền bán vé ở sân Jalan Besar không thể nào so sánh với sân vận động quốc gia có sức chứa lớn hơn gấp rất nhiều lần. Điều này cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của CĐV Singapore muốn đến sân xem trận đấu. Trong khi đội khách Việt Nam chỉ được cung cấp khoảng gần 300 vé.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế thi đấu trận lượt về trên sân nhà Việt Trì Ảnh: Ngọc Linh

Trên thực tế, FAS chọn sân Jalan Besar có mặt cỏ sân nhân tạo vốn rất quen thuộc với gần như toàn bộ cầu thủ đội tuyển Singapore hiện nay, bao gồm các cầu thủ của các CLB Lion City Sailors và Tampines Rovers (tổng cộng 15 cầu thủ) thường xuyên thi đấu trên mặt sân này. Chưa kể, khi thi đấu tại đây, đội tuyển Singapore đã bất bại đến 6 trận kể từ năm 2017, trong đó có cả trận hòa đội Việt Nam tỷ số 0-0 năm 2022.

Mặt cỏ sân nhân tạo cũng gây khó cho đội tuyển Việt Nam, cụ thể là gần nhất đã để đội tuyển Philippines thủ hòa tỷ số 1-1 ngày 18.12 vừa qua. Do đó, chọn sân Jalan Besar dù với bất cứ lý do nào, FAS chắc hẳn đã có lý do để quyết định và hy vọng đội nhà sẽ giành kết quả thuận lợi.

Cũng vì chọn sân Jalan Besar có sức chứa quá nhỏ, để đáp ứng nhu cầu của CĐV, giới chức ở Singapore đã quyết định mở thêm 11 điểm xem công cộng ngoài trời ở nhiều nơi tại đảo quốc, nhằm giúp người hâm mộ xem trực tiếp trận đấu và ủng hộ đội nhà trong cả 2 lượt đấu bán kết AFF Cup.

