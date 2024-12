FIFA quá thú vị: ‘Thấy Xuân Son là biết Xuân sang’

Gặp Singapore ở bán kết

Đội tuyển VN khép lại vòng bảng với ngôi đầu cùng 10 điểm (ghi 11 bàn, thủng lưới 2 bàn). Ở bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ so tài với Singapore. Trận lượt đi diễn ra trên sân khách lúc 20 giờ ngày 26.12. Ba ngày sau, hai đội sẽ tái đấu trên sân Việt Trì cũng ở khung 20 giờ. Đội tuyển VN bất bại 4 trận gần nhất gặp Singapore (2 thắng, 2 hòa), ghi 2 bàn và không để thủng lưới. Hàng phòng ngự có chiều sâu và đấu pháp phản công sắc bén của Singapore sẽ là phép thử cho bản lĩnh của VN ở 2 trận đấu cân não tới đây.

Ở cặp bán kết còn lại, Thái Lan sẽ so tài cùng Philippines. Ở trận đấu đáng chú ý nhất lượt cuối bảng B, Indonesia và Philippines đã tạo nên cuộc đấu giằng co trên sân Manahan. Bước ngoặt đến ở phút 42 với thẻ đỏ của Muhammad Ferrari bên phía Indonesia. Philippines đã dồn lên trong hiệp 2 và có bàn thắng định đoạt trận đấu do công Kristensen để tiễn chủ nhà khỏi AFF Cup.