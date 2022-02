AFF hủy giải U.23 Đông Nam Á 2022 hay xử U.23 Malaysia thắng 3-0?

Thông tin U.23 Myanmar rút lui khỏi giải U.23 Đông Nam Á 2022 cũng được AFF ngay trong chiều ngày 15.2 chính thức ra thông báo xác nhận.

Theo chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth cho biết: “Chúng tôi rất tiếc với quyết định rút đội U.23 của LĐBĐ Myanmar khỏi giải đấu. Nhưng đây là điều cần thiết vì sự an toàn và sức khỏe của cầu thủ là trên hết. Tôi biết U.23 Myanmar đã chuẩn bị chu đáo cho giải đấu, nhưng điều không may đã xảy ra. Thay mặt AFF, tôi chúc các cầu thủ bị nhiễm bệnh sớm hồi phục”.

Mặc dù vậy, trong thông báo AFF chưa nói đến giải pháp tiếp theo sau khi U.23 Myanmar rút lui, và bảng B chỉ còn 2 đội. Do đó, cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tính suất đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Trước đó, cũng ở bảng này, U.23 Indonesia là đội đương kim vô địch cũng rút lui vì lý do tương tự. Khi đó, AFF cũng ra thông báo giải quyết trường hợp cho đội hạng nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp (do bảng A có 4 đội, và bảng C có 3 đội, tương tự bảng B cũng 3 đội trước khi U.23 Myanmar rút lui ngày 15.2). Theo đó, thành tích đội hạng nhì ở bảng A với đội hạng 4 sẽ không được tính, nhằm đảm bảo tính công bằng cho các đội ở 2 bảng còn lại.

Đây là cách tính mà LĐBĐ châu Á (AFC) từng áp dụng sau khi xảy ra sự cố đội chủ nhà Ấn Độ rút lui cũng vì Covid-19 tại giải Asian Cup nữ 2022 mới đây.





Mặc dù vậy, nay thêm U.23 Myanmar rút lui khiến bảng B chỉ còn 2 đội sẽ là tình huống hy hữu cho AFF xem xét về tính công bằng cho giải U.23 Đông Nam Á 2022 với suất đi tiếp cho đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Vì vậy, đã có tin AFF có thể cũng bàn tới việc hủy giải, hoặc sẽ có sự điều chỉnh đội giữa các bảng đấu.

Tuy nhiên, khả năng khó xảy ra vì các trận ở bảng A đã diễn ra với U.23 Campuchia ra quân ấn tượng khi thắng U.23 Brunei đến 6-0, trước đó Đông Timor hòa Philippines 2-2.

Theo ASTRO ARENA (Malaysia) dự đoán, nhiều khả năng AFF sẽ xử cho U.23 Malaysia thắng 3-0, tương tự là U.23 Lào cũng có thể được xử thắng 3-0. Khi đó, bảng B chỉ còn trận cuối giữa U.23 Malaysia gặp U.23 Lào để xác định đội đi tiếp vào bán kết, nhưng sẽ ảnh hưởng tới cuộc đua với các đội hạng nhì ở 2 bảng A và C.

Ngoài ra, sau sự cố U.23 Myanmar với gần cả đội bị nhiễm Covid-19, công tác phòng ngừa của các đội, trong đó có U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2022 đang được nâng lên mức cao nhất. U.23 Việt Nam đến ngày 19.2 mới thi đấu trận ra quân ở bảng C gặp U.23 Singapore.