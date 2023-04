Age of Empires II sắp có bản mở rộng mới

Theo Neowin, Microsoft đang tiếp tục phát triển với các bản mở rộng mới cho trò chơi RTS (chiến lược thời gian thực) Age of Empires II gần 25 năm tuổi của họ.

Theo đó, sau khi phát hành bản mở rộng Dynasties of India cho phiên bản Age of Empires II: Definitive Edition vào năm ngoái, bản mở rộng tiếp theo có tên Return of Rome sẽ ra mắt vào ngày 16.5. Bản mở rộng này trước đã đó được thông báo một cách lặng lẽ trong buổi phát trực tiếp kỷ niệm 25 năm của loạt game.

Bản mở rộng Return of Rome của tựa game Age of Empires II

XBOX

Điều đặc biệt của đợt phát hành này là nó chủ yếu chuyển nội dung của Age of Empires: Definitive Edition" data-rel="follow">Age of Empires: Definitive Edition gốc đến với phần mới nhất của trò chơi. Vẫn chưa rõ trong Return of Rome người chơi sẽ chứng kiến sự trôi qua của bao nhiêu nền văn minh (12 nền văn minh của trò chơi cơ bản và 4 nền văn minh khác từ bản mở rộng Rise of Rome), tất cả chúng sẽ được xử lý bằng cơ chế trò chơi, AI và hình ảnh được cập nhật của phần mới nhất.

Trong khi Age of Empires II: DE, III: DE và IV đều nhận được nội dung mới thường xuyên, thì phiên bản Definitive Edition của trò chơi gốc hầu như bị bỏ lại phía sau. Việc đưa nội dung cũ lên một nền tảng mới hơn sẽ vẫn là một kế hoạch tốt để giữ cho cơ sở người hâm mộ nhỏ nhưng tận tâm của phiên bản gốc được hài lòng.

Phiên bản bảng điều khiển Xbox được phát hành gần đây của Age of Empires II: Definitive Edition cũng sẽ nhận được bản mở rộng Return of Rome vào ngày 16.5.