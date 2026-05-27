Agency Day 2026: Khai mở tăng trưởng từ sức mạnh hệ sinh thái

Nhìn lại hành trình 18 năm đồng hành, Admicro dành phần mở đầu chương trình để tri ân các agency, nhà phân phối tiêu biểu tại miền Bắc - những đối tác đã góp phần tạo nên nhiều dấu ấn tăng trưởng và đổi mới trong ngành truyền thông quảng cáo (media).

Công ty TNHH VMedia Toàn Cầu, Công ty TNHH Truyền thông Wisdom Spread Media và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn truyền thông Việt Hiền được vinh danh trong Top 3 Nhà phân phối xuất sắc 2025

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và truyền thông Nguyễn Gia nhận danh hiệu Nhà phân phối chiến lược tiêu biểu của năm

Media: một phần của hệ sinh thái tăng trưởng

Sau phần vinh danh, sự kiện bước vào nội dung trọng tâm với phần chia sẻ về "THE NEXT GROWTH". Hiện nay, nhãn hàng không chỉ hỏi "độ phủ bao nhiêu", "chi phí hiển thị thế nào", mà quan tâm nhiều hơn đến nhà sáng tạo nội dung, khả năng tích hợp thương mại, tối ưu bằng trí tuệ nhân tạo, mức tăng doanh số, báo cáo theo thời gian thực và cuối cùng là tác động đến kết quả kinh doanh. Đây không phải câu chuyện riêng của Việt Nam mà đang là cuộc tái cấu trúc diễn ra trên toàn bộ ngành media toàn cầu.

Đó cũng là lý do Admicro quyết định chuyển dịch từ bán truyền thông sang xây dựng hệ sinh thái tăng trưởng, nơi agency và nhà phân phối cần một hệ thống có khả năng kết nối nguồn lực, tăng tốc đề xuất giải pháp và giải các bài toán kinh doanh thực tế của khách hàng.

Quỹ 10 tỉ đồng: Nguồn lực cho R&D và Innovation

Tại sự kiện, Admicro đã chính thức ra mắt Admicro Next Growth Fund với ngân sách khởi điểm 10 tỉ đồng cho năm 2026. Đây là quỹ hỗ trợ R&D/Innovation, được thiết kế để cùng agency và đối tác thử nghiệm các chiến dịch mới, mô hình mới, quy trình vận hành mới và các giải pháp chưa thể chứng minh hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Quỹ không chỉ nhằm "đầu tư công nghệ" hay "xây thêm sản phẩm", mà hướng đến việc hỗ trợ những agency dám đi nhanh hơn, những partner dám thử mô hình mới và những đội ngũ muốn tạo ra cách làm mới cho thị trường media Việt Nam.

Bà Phan Đặng Trà My - Phó tổng giám đốc VCCorp, Giám đốc Admicro chia sẻ: "Admicro sẵn sàng đầu tư cho những người dám bước lên trước khi thị trường thật sự thay đổi. Tương lai của ngành media Việt Nam sẽ không được tạo ra bởi những người đứng chờ thị trường thay đổi. Nó sẽ được tạo ra bởi những người dám đi trước".

Vietnam Media OS: Hạ tầng vận hành mới cho ngành media Việt Nam

Bên cạnh đó, Admicro cũng giới thiệu Vietnam Media OS như một hạ tầng vận hành mới cho ngành truyền thông Việt Nam. Hiện thị trường có rất nhiều điểm chạm quảng cáo, từ môi trường trực tuyến đến ngoại tuyến, từ website, mạng xã hội, thang máy, màn hình quảng cáo ngoài trời, xe di chuyển, nhà hàng, sân bay đến nhiều không gian tiếp cận người dùng khác. Tuy nhiên, khi các lớp truyền thông này vận hành rời rạc, agency phải làm việc với quá nhiều nhà cung cấp, quá nhiều bảng tính, quá nhiều hệ thống báo cáo và nhiều điểm dữ liệu không kết nối. Điều này làm tăng chi phí vận hành, kéo chậm tốc độ đề xuất giải pháp và gây khó khăn trong việc đo lường hiệu quả tổng thể.

Vietnam Media OS được xây dựng để kết nối vị trí quảng cáo, dữ liệu, đo lường, báo cáo, quy trình vận hành, trí tuệ nhân tạo, nhà sáng tạo nội dung và thương mại trên cùng một logic vận hành thống nhất hơn. Mục tiêu là giúp agency có thể lập kế hoạch theo nhóm người dùng và hành trình người dùng, đội ngũ kinh doanh chốt cơ hội nhanh hơn, đối tác phối hợp dễ hơn và khách hàng nhìn thấy rõ hơn tác động đến kết quả kinh doanh theo thời gian thực.

Hệ sinh thái giải pháp mới: Kết nối truyền thông, thúc đẩy tăng trưởng

Agency Day Hà Nội 2026 cũng giới thiệu nhiều giải pháp mới từ hệ sinh thái Admicro, trải rộng từ kết nối ngoại tuyến - trực tuyến, AI, tài trợ, nội dung, mạng xã hội đến tiếp thị sản phẩm giúp agency xây dựng hành trình truyền thông liền mạch hơn, có khả năng tạo tương tác, đo lường và hỗ trợ chuyển đổi rõ hơn.

Trong vận hành, các ứng dụng AI được trình diễn qua nhiều bài toán thực tế như chăm sóc khách hàng đa kênh, báo giá, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh và xử lý dữ liệu. Theo phần demo, AI có thể giúp giảm ít nhất khoảng 30% thời gian xử lý báo giá, thậm chí 90 - 95% với các báo giá đơn giản.

Ở mảng truyền thông - nội dung, chương trình giới thiệu hướng tiếp cận mới trong Sponsorship Marketing như đóng gói IP, nội dung và sự kiện thành giải pháp tài trợ theo từng trụ nội dung. Cùng với đó, PR Star được giới thiệu như phiên bản PR thế hệ mới, kết hợp khả năng kiểm chứng của báo chí với phát tán đa kênh, đa nền tảng và bán tự động.

Các giải pháp như: Social Booking, Social Native, TVC AI, Social Contest, Featured Product và AI Agent giúp thương hiệu xuất hiện tự nhiên hơn trong dòng chảy nội dung, rút ngắn khoảng cách từ nhận biết đến chuyển đổi. Đáng chú ý, TVC AI có thể rút ngắn thời gian sản xuất TVC ngắn xuống còn 1 - 2 ngày, với ngân sách khoảng 20 - 30 triệu đồng, phù hợp với các chiến dịch cần tốc độ và tối ưu chi phí.

Sau thành công tại Hà Nội với sự đồng hành của Focus Media và GreenSM trong vai trò là đơn vị phối hợp tổ chức, cùng với các đối tác đồng hành: Goldsun, Viettel, Ascott Tây Hồ Hà Nội, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.HCM trong năm nay, mở rộng không gian kết nối với các agency, nhà phân phối và đối tác trong ngành. Để theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập tại đây.