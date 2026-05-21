Agora City xây 100 nhà phố đón làn sóng chuyên gia KCN liền kề

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn sàng lọc, bước đi chiến lược này của chủ đầu tư Thủ Thừa Invest không chỉ khẳng định năng lực tài chính vững vàng, mà còn là lời giải bài bản cho bài toán không gian sống chất lượng cao, chuẩn bị đón đầu dòng chuyên gia đổ về các khu công nghiệp liền kề.

Cú hích dịch chuyển hạ tầng và tiềm năng công nghiệp vĩ mô

Những năm gần đây, Thủ Thừa đang chứng kiến sự tăng trưởng mang tính bứt phá khi định hướng trở thành thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Long An. Sự chuyển dịch này được minh chứng rõ nét bằng việc địa phương đã thực hiện mở rộng quy hoạch quỹ đất công nghiệp từ 180 ha lên đến 480 ha. Sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô này mở ra không gian phát triển to lớn, biến nơi đây thành thỏi nam châm thu hút các Tập đoàn sản xuất và các dòng vốn đầu tư FDI lớn.

Lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà Agora City diễn ra vào ngày 19.5.2026

Dấu ấn thực tế cho tốc độ công nghiệp hóa này chính là cột mốc Khu công nghiệp Thủ Thừa với quy mô 170,7 ha đã chính thức được khởi công từ tháng 8.2025. Sau thời gian khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, làn sóng dịch chuyển nhân sự chất lượng cao đang bắt đầu hiện hữu rõ nét. Theo dự báo từ các chuyên gia kinh tế, bước sang giữa năm 2026 này, khu vực đang chuẩn bị đón nhận hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao về đây làm việc và sinh sống. Sự bùng nổ của lực lượng lao động trí thức này đang đặt ra một bài toán cấp thiết về nguồn cung nhà ở chuẩn mực, điều mà các khu lưu trú truyền thống tại địa phương chưa thể đáp ứng toàn diện.

Đón đầu nhu cầu an cư thực tế cho đội ngũ chuyên gia

Trong bối cảnh thị trường đang khan hiếm các sản phẩm bất động sản thực chứng, việc đặt viên gạch đầu tiên cho 100 căn nhà phố thuộc phân khu Hoa Hồng tại Agora City được tính toán để giải quyết trực diện bài toán an cư cao cấp. Người mua nhà và đặc biệt là đội ngũ chuyên gia luôn có những tiêu chuẩn khắt khe: họ không tìm kiếm những cam kết trên giấy, mà đòi hỏi một không gian sống an toàn về pháp lý, đồng bộ về hạ tầng và giàu tính trải nghiệm.

Tọa lạc tại vị trí mặt tiền đại lộ ĐT 818 (lộ giới 40 m) - trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp đến các khu công nghiệp lớn, tiếp giáp đường bắc thị trấn và sở hữu 3 mặt giáp sông Thủ Thừa với kênh sinh thái dài 2 km, Agora City thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của một đại đô thị quy mô 127 ha.

Tiện ích nhà hàng The River Bistro thuộc dự án Agoara City

Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 40%, 60% diện tích còn lại được dành riêng cho các công trình công cộng và mảng xanh, Agora City tạo ra một môi trường sống trong lành, tách biệt khỏi sự ồn ào của các nhà xưởng nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện trong di chuyển. Đội ngũ nhân sự cao cấp có thể tìm thấy sự cân bằng và tái tạo năng lượng nhờ hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu như vườn tượng châu Âu, công viên Swan Park, nhà hàng The River Bistro, sân pickleball, Trung tâm Hành chính 5 ha, cổng chào "Mùa vàng Agora", nhà điều hành...

Bên cạnh đó, để nhanh chóng đưa dự án vào vận hành đồng bộ, chủ đầu tư cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tiện ích thiết yếu khác bao gồm siêu thị Co.opmart, vườn gym ngoài trời, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, các chòi vọng cảnh cảnh quan... để sẵn sàng phục vụ cộng đồng cư dân mới.

Bảo chứng từ năng lực thực thi và nội lực doanh nghiệp

Việc duy trì tiến độ xây dựng đồng bộ và quyết liệt triển khai dòng sản phẩm nhà ở thực giữa bối cảnh thị trường chung còn nhiều thách thức chính là thước đo chuẩn xác cho uy tín của Thủ Thừa Invest. Để có thể bấm nút khởi công loạt 100 căn nhà phố ở thời điểm này, doanh nghiệp phải sở hữu một nền tảng tài chính lành mạnh và năng lực quản trị dự án xuất sắc, không phụ thuộc hoàn toàn vào dòng tiền ứng trước từ khách hàng nhỏ lẻ.

Đại diện Thủ Thừa Invest chia sẻ: "Chúng tôi không chọn cách đi nhanh bằng những viễn cảnh xa xôi, mà chọn đi chắc bằng những công trình thực tế. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp Thủ Thừa là cơ hội nhưng cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp. Việc khởi công 100 căn nhà phố hôm nay là câu trả lời của chúng tôi trong việc đồng hành cùng địa phương, kiến tạo một đô thị trung tâm kiểu mẫu, đón đầu làn sóng an cư của các chuyên gia và mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư".

Khi thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới, những dự án bám sát giá trị thực và nhạy bén với động lực phát triển kinh tế vùng như Agora City sẽ tự khắc khẳng định được lối đi riêng. Sự kiên định trong việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng và nhà ở chính là lời khẳng định đanh thép cho năng lực vững vàng của một chủ đầu tư giàu nội lực.