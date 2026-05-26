Agribank Chi nhánh TP.HCM hợp tác chiến lược với German Dental Clinic và Vias Vân Phong

Cộng hưởng thế mạnh, tối ưu hóa hệ sinh thái dịch vụ chéo

Từ nền tảng của các bên, Agribank Chi nhánh TP.HCM, Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort xác định là đối tác chiến lược lâu dài của nhau. Việc hợp tác được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và năng lực nội bộ của mỗi bên.

Bà Betty Dương - Tổng giám đốc German Dental Clinic và VIAS Vân Phong Resort phát biểu khai mạc

Mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là thiết lập cơ chế cung ứng dịch vụ chéo, ưu tiên sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của nhau với các chính sách ưu đãi cạnh tranh nhất. Cụ thể, Agribank Chi nhánh TP.HCM sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp toàn diện các giải pháp tài chính, dịch vụ ngân hàng hiện đại cho quá trình vận hành và phát triển kinh doanh của hai doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort sẽ mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng thẩm mỹ và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ riêng cho nhu cầu của Agribank cũng như tệp khách hàng của ngân hàng.

Bà Thủy Oshio Giám đốc Kinh doanh Nha khoa German phát biểu tại lễ ký kết

Bà Thủy Oshio - Giám đốc Kinh doanh Nha khoa German - bày tỏ: "Sự hợp tác của Agribank chính là nền tảng vững chắc giúp chúng tôi hiện thực hóa chiến lược mở rộng của mình. Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng, với cam kết chung và sự hợp tác chặt chẽ, mối quan hệ giữa Agribank và Nha khoa Đức sẽ ngày càng phát triển bền vững, mang lại những giá trị thiết thực cho cả hai bên, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng".

Khơi thông nguồn vốn và hiện đại hóa hạ tầng thanh toán số

Ông Trần Phước Sang - Phó trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam - bày tỏ kỳ vọng về hợp tác giữa các bên

Là một trong những chi nhánh chủ lực, Agribank Chi nhánh TP.HCM cam kết ưu tiên đáp ứng tối đa và nhanh chóng nhu cầu vốn tín dụng ngắn, trung và dài hạn của hai đối tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng xem xét đóng vai trò là đầu mối thu xếp vốn đồng tài trợ, cung cấp đầy đủ các giải pháp bảo lãnh (bảo lãnh thanh toán, thực hiện hợp đồng...) với mức phí cạnh tranh nhằm giảm thiểu chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

Ông Trịnh Quốc Tuấn - Giám đốc Agribank Chi nhánh TP.HCM - cho biết: "Việc ký kết thỏa thuận hợp tác hôm nay là kết quả của quá trình tìm hiểu, chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển bền vững giữa các bên. Agribank Chi nhánh TP.HCM tin tưởng rằng, các giải pháp tài chính số của ngân hàng kết hợp với dịch vụ y tế, du lịch đẳng cấp của Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort sẽ tạo nên một chuỗi giá trị toàn diện. Điều này không chỉ giúp gia tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong thời kỳ mới mà còn mở ra nhiều chương trình ưu đãi chéo, phát triển các sản phẩm đồng thương hiệu mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng khách hàng đôi bên".

Gia tăng đặc quyền chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cho khách hàng

Đáp lại sự đồng hành về mặt tài chính, Nha khoa German - đơn vị uy tín trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật răng miệng và chỉnh nha - cam kết dành riêng cho khách hàng và cán bộ nhân viên Agribank những chính sách chăm sóc sức khỏe tối ưu cùng mức chi phí hợp lý. Đồng thời, Công ty cổ phần Vias Vân Phong Resort cũng đưa các dịch vụ lưu trú, hội nghị khách hàng và nghỉ dưỡng... tại quần thể resort cao cấp Vias Vân Phong Peninsula Resort vào danh mục dịch vụ ưu tiên đặc quyền với mức giá cạnh tranh hàng đầu trên thị trường.

Ông Đường Thành Đạt - Giám đốc vận hành VIAS Vân Phong chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn của đơn vị

Ông Đường Thành Đạt - Giám đốc Vận hành VIAS Vân Phong: "Chúng tôi tin rằng khi ngân hàng, y tế và dịch vụ khách sạn kết nối lại với nhau trong một hệ sinh thái chiến lược, giá trị tạo ra sẽ vượt xa lợi ích của từng doanh nghiệp riêng lẻ. Sự kết hợp này hướng tới một mục tiêu lớn lao hơn: Chăm sóc toàn diện cho con người - từ sức khỏe thể chất, tinh thần cho đến những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp dành riêng cho các khách hàng".

Cam kết đồng hành và triển khai hiệu quả

Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Agribank Chi nhánh TP.HCM, Công ty TNHH Nha khoa German và Công ty cổ phần Vias Vân Phong Resort không chỉ dừng lại ở những cam kết thương mại thông thường, mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn của các bên trong việc chủ động thích ứng với bối cảnh kinh tế mới. Trong giai đoạn kinh tế chịu nhiều biến động, xu hướng liên kết hình thành các chuỗi giá trị và hệ sinh thái đa tiện ích đang trở thành chìa khóa vạn năng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, giữ chân khách hàng và mở rộng thị phần một cách bền vững. Đối với Agribank Chi nhánh TP.HCM, việc bắt tay cùng hai thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch cơ cấu khách hàng, gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ thông qua các giải pháp ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Agribank Chi nhánh TP.HCM cùng Hệ sinh thái Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là minh chứng rõ nét cho chiến lược chủ động mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp lực cho các doanh nghiệp tư nhân bứt phá tăng trưởng, đồng thời khẳng định vị thế của Agribank trong việc tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính dịch vụ tiện ích đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế đô thị.