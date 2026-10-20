Agribank cùng sinh viên ‘Gom điểm mỗi ngày - Đổi quà mê say’ trên Agribank Plus

Chương trình được triển khai từ ngày 18.8.2026 đến hết ngày 30.11.2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại (tùy thời điểm nào đến trước). Riêng chương trình tích điểm đổi quà được triển khai từ ngày 18.8.2026 đến hết ngày 31.10.2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại.

Đối tượng tham gia là khách hàng cá nhân của Agribank đang là sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc, đáp ứng điều kiện mở mới tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank Plus trong thời gian triển khai chương trình.

Tham gia chương trình, khách hàng sinh viên sẽ nhận trọn bộ "combo" ưu đãi hấp dẫn và tham gia hành trình trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số cùng Agribank.

1️⃣ Mở tài khoản, nhận ngay ưu đãi 50.000 đồng tiền thưởng với tổng ngân sách 6 tỷ đồng

Khi mở mới tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus theo điều kiện chương trình, khách hàng sinh viên được nhận ưu đãi bằng tiền vào tài khoản, đồng thời được hưởng các chính sách ưu đãi phí dịch vụ trong thời gian triển khai chương trình.

2️⃣ Kích hoạt Agribank Plus - Mở rộng tiện ích, nhận thêm ưu đãi

Sau khi kích hoạt thành công Agribank Plus, khách hàng được nhận voucher đa năng giảm 50%, tối đa 50.000 đồng khi sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái như đặt vé tàu hỏa, đặt vé xe khách, đặt vé xem phim, VNPAY Taxi.

3️⃣ Giao dịch mỗi ngày – Tích điểm đổi quà yêu thích

Mỗi giao dịch hợp lệ trên Agribank Plus là một bước tiến trong hành trình tích lũy điểm thưởng của sinh viên. Từ ngày 18.8.2026 đến 31.10.2026, những hoạt động quen thuộc như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm trực tuyến, mở tiền gửi trực tuyến, cập nhật sinh trắc học…, khách hàng có thể tích lũy điểm, chinh phục các mốc quà tặng và đổi những phần quà hấp dẫn từ chương trình.Khi mở tài khoản thanh toán.

Tùy theo số điểm tích lũy, khách hàng có cơ hội đổi các phần quà:

✔ Voucher VNPAY-QR giảm 50% tối đa 50.000 đồng;

✔ Vé xem phim đồng giá 1.000 đồng;

✔ Hộp quà chào mừng;

✔ Vali du lịch;

✔ Tai nghe Apple AirPods 4.

Hướng dẫn tham gia cực dễ dàng:

Bước 1: Mở ứng dụng Agribank Plus, truy cập chương trình "Gom điểm mỗi ngày - Đổi quà mê say".

Bước 2: Thực hiện các nhiệm vụ giao dịch hằng ngày để tích lũy điểm.

Bước 3: Vào mục "Đổi quà" để nhận thưởng. Quà tặng Voucher sẽ cập nhật trực tiếp trên ứng dụng; quà hiện vật (AirPods 4, vali, hộp quà) sẽ được gửi đến tận địa chỉ bạn đăng ký.

👉 Chi tiết Thể lệ chương trình khuyến mại, Quý khách hàng xem [TẠI ĐÂY].

Mọi thông tin về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch Agribank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 55 88 18.