Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Chuyển đổi doanh nghiệp - kê khai thuế dễ dàng

Agribank ký kết hợp tác cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai

Agribank đã và đang chủ động triển khai hệ sinh thái giải pháp toàn diện, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế dễ dàng, quản lý hiệu quả và sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đồng thời truyền dữ liệu về cơ quan thuế theo thời gian thực.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp trở thành xu hướng tất yếu với nhiều hộ có quy mô doanh thu tương đối, nhằm tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và tăng khả năng tiếp cận vốn, thị trường.

Trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này, Agribank đang có những hỗ trợ, đóng vai trò trung gian then chốt, cung cấp cả giải pháp tài chính và công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Gói giải pháp "Chuyển đổi bứt phá - Nâng tầm doanh nghiệp"

Gói giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Agribank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng đầu sau chuyển đổi, giúp doanh nghiệp mới giảm đáng kể chi phí vận hành ban đầu, bao gồm:

Miễn phí quản lý tài khoản

Miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank eBanking

Tặng gói giải pháp bán hàng 1POS

Tặng gói giải pháp hóa đơn điện tử Invoice

Không dừng lại ở dịch vụ tài chính, Agribank còn cung cấp bộ công cụ số đồng bộ gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và giải pháp quản lý dòng tiền, giúp doanh nghiệp chuyển mình từ phương thức ghi chép sổ sách thủ công sang quản trị dòng tiền hiện đại. Nhờ đó, việc kê khai thuế trở nên chính xác, minh bạch, đồng thời hỗ trợ kiểm soát doanh thu chi phí một cách hiệu quả.

Đặc biệt, khi dữ liệu bán hàng được tích hợp với hệ thống hóa đơn điện tử xuất từ hệ thống bán hàng, quy trình kê khai thuế gần như được tự động hóa, trở thành một phần liền mạch trong vận hành kinh doanh, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và tập trung phát triển bền vững.

Cùng với đó, hộ kinh doanh mới thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành doanh nghiệp, lần đầu mở tài khoản thanh toán tại Agribank còn được tặng, giảm phí mở tài khoản số đẹp, hỗ trợ sử dụng sản phẩm Loa thần tài thông báo biến động số dư, ưu đãi áp dụng đến hết 30.6.2026.

Ưu đãi tín dụng, giảm áp lực tài chính

Ưu đãi lãi suất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lên tới 0,6%/năm

Một trong những rào cản lớn đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp là chi phí vốn. Nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn, với lãi suất cho vay thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 0,6%/năm, quy mô lên tới 100.000 tỉ đồng dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Bên cạnh đó, ngân hàng còn áp dụng các hình thức cấp vốn linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng mô hình kinh doanh.

Nhờ các chính sách này, doanh nghiệp sau chuyển đổi không chỉ có được nguồn vốn ổn định để duy trì hoạt động mà còn có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng chính thức.

Ưu đãi thương mại quốc tế

Bên cạnh đó, Agribank còn mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các dịch vụ thương mại hiện đại. Doanh nghiệp sau chuyển đổi sẽ được tư vấn sử dụng sản phẩm dịch vụ thương mại quốc tế phù hợp với nhu cầu, cùng với chính sách hỗ trợ về tỷ giá và phí giao dịch, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và từng bước hội nhập vào các thị trường lớn hơn.

Kết nối ngân hàng và cơ quan thuế

Các chi nhánh Agribank chủ động phối hợp với cơ quan thuế tổ chức tư vấn, hướng dẫn trực tiếp các hộ kinh doanh tại địa bàn

Một điểm nhấn trong chiến lược của Agribank là hợp tác chặt chẽ với cơ quan Thuế từ trung ương đến địa phương nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện hơn. Thông qua sự phối hợp này, hộ kinh doanh, doanh nghiệp được hỗ trợ mở tài khoản, nộp thuế điện tử, tiếp cận các giải pháp thanh toán và từng bước làm quen với phương thức quản lý hiện đại, hướng tới quy trình "1 chạm" trên nền tảng ngân hàng số.

Tại các địa phương, chi nhánh Agribank chủ động phối hợp với cơ quan thuế tổ chức tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ đăng ký dịch vụ và triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn kinh doanh. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể tự tin chuyển đổi, thích ứng nhanh với các quy định mới.

Nhờ cách tiếp cận đồng bộ giữa tài chính - công nghệ - chính sách, Agribank đang thực hiện từng bước thúc đẩy hộ kinh doanh tuân thủ nghĩa vụ thuế, nâng cao năng lực quản trị và tiến tới chuyển đổi mô hình hoạt động trở thành doanh nghiệp.

Đây không chỉ là nỗ lực của riêng Agribank, mà còn là một phần trong tiến trình lớn hơn nhằm hiện đại hóa nền kinh tế và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững tại Việt Nam.