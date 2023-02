Agribank-EVN ký hợp đồng tín dụng cho dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các cơ quan: Bộ Công Thương, Vụ Năng lượng - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; về phía EVN có đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV, đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc; về phía Agribank có đồng chí Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐTV, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc và các đồng chí thành viên HĐTV, Ban điều hành cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của hai bên.

Đại diện lãnh đạo EVN và Agribank chứng kiến lễ ký kết

Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng (Dự án) do EVN làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Ia Mơ Nông, Ia Kreng, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Dự án thuộc chuỗi các công trình thủy điện bậc thang điều tiết nước trên dòng chảy sông Sê San (Gia Lai, Kon Tum), ngoài nhiệm vụ cung cấp điện năng phục vụ nền kinh tế quốc dân còn đóng vai trò to lớn trong phòng chống lũ và cấp nước phục vụ tưới tiêu. Dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong giờ cao điểm với tổng công suất lắp đặt 360MW, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện, qua đó giảm chi phí sản xuất của hệ thống. Dự kiến tháng 12.2024, dự án đi vào hoạt động sẽ tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy thông qua việc hạn chế lượng xả thừa hằng năm, tăng thêm giá trị sản lượng điện trung bình năm khoảng 233,20 triệu KWh/năm, góp phần giảm chi phí nhiên liệu hằng năm, giảm phát thải CO 2 , giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch giảm bớt cường độ, thời gian làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Đây là một trong các dự án nằm trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và bền vững của EVN.

Theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, Agribank sẽ giải ngân từng lần thực hiện dự án qua việc thanh toán các chi phí thực hiện với tổng giá trị hợp đồng là 2.400 tỉ đồng do 3 chi nhánh phụ trách: Agribank chi nhánh Sở giao dịch, Agribank chi nhánh Quảng Bình và Agirbank chi nhánh Gia Lai.

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao sự hợp tác của Agribank trong việc thu xếp vốn vay cho các dự án điện nói chung và Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng nói riêng; đồng thời gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của Agribank. Cùng với nguồn vốn đối ứng của EVN, khoản tín dụng sẽ đảm bảo nguồn tài chính cho việc triển khai đầu tư, thi công xây dựng Dự án, đáp ứng kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo EVN đối với Agribank. EVN là tập đoàn chủ lực của đất nước, khách hàng truyền thống và cũng là khách hàng lớn của Agribank trong suốt thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghiệp vụ tín dụng trong việc đầu tư các dự án thủy điện, lưới điện… mà còn là quan hệ hợp tác mạnh mẽ toàn diện. Với những lợi thế và tiềm năng của hai bên, trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh hợp tác để tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Hợp đồng tín dụng cho dự án đã tiếp tục khẳng định sự hợp tác uy tín, bền vững giữa EVN và Agribank, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh kinh doanh của hai 2 bên trong hiện tại và tương lai. Agribank cam kết đảm bảo nguồn vốn giải ngân đúng, kịp thời theo hợp đồng tín dụng với EVN.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho biết, đây là một trọng những dự án có quy trình triển khai, kiểm soát tốt, mong muốn EVN có chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo đúng tiến độ, Agribank hỗ trợ giải ngân kịp thời, đúng và đủ, phù hợp theo yêu cầu nhà thầu và chất lượng thi công.