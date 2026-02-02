Agribank hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tại TP.HCM nhân dịp Tết Bính Ngọ

Đây là hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội "Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026" với tổng kinh phí hơn 100 tỉ đồng đang được Agribank triển khai trên toàn quốc. Với thông điệp "Trao yêu thương - Tết trọn vẹn", Agribank hướng các hoạt động an sinh xã hội tới những hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi vùng miền.

Ông Phạm Trung Kiên, Phó trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam trao bảng tượng trưng tặng kinh phí an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025

Chương trình được triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống Agribank từ ngày 29.1.2026 đến ngày 31.1.2026 với sự vào cuộc tích cực của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Trong đó, số tiền 6 tỉ đồng trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM sẽ được phân bổ tới các phường, xã thuộc TP.HCM. Văn phòng đại diện khu vực miền Nam và các chi nhánh của Agribank trên địa bàn cũng đang tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các phường, xã triển khai kịp thời việc trao tặng số kinh phí này cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, Agribank luôn dành nguồn lực đáng kể để triển khai các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt tại các điểm vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Trong năm 2025, tổng kinh phí Agribank tài trợ cho công tác an sinh xã hội là hơn 600 tỉ đồng.

Các đơn vị tham gia ủng hộ tại chương trình

Riêng tại địa bàn TP.HCM, thống kê từ năm 2020 đến năm 2025, Agribank đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM thực hiện hơn 66 tỉ đồng kinh phí tài trợ an sinh xã hội.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa, Agribank không chỉ khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu mà còn thể hiện vai trò tiên phong trong việc lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, phát huy truyền thống tốt đẹp "tương thân tương ái", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam nói chung và các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank - "Ngân hàng vì cộng đồng" nói riêng.