Agribank làm đầu mối thu xếp khoản tín dụng cho dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo TP.Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh; đại diện chủ đầu tư, các cổ đông góp vốn và các ngân hàng thương mại tài trợ dự án.

Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Dự án trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội cần xung lực phát triển mới

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài ước tính 113,52 km, đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia. Dự án thành phần 3 đã chính thức được khởi công xây dựng từ ngày 6.9.2025.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỉ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần chính, trong đó Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng đường cao tốc được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, có tổng mức đầu tư hơn 53.553 tỉ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của dự án thành phần 3 bao gồm 44% vốn ngân sách Nhà nước và 56% vốn do nhà đầu tư huy động. Tổng vốn do nhà đầu tư huy động của dự án là 29.944 tỉ đồng. Khoản vay thu xếp là 25.453 tỉ đồng, với sự tham gia chủ lực của các ngân hàng thương mại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank):, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV).

Chung quyết tâm phát triển công trình trọng điểm mang tầm vóc quốc gia

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng bậc nhất hiện nay. Đối với Dự án thành phần 3, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), đây là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm cơ chế chia sẻ rủi ro hài hòa giữa khu vực công và khu vực tư.

Tại lễ ký kết, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: "Sự hợp tác giữa Agribank và các ngân hàng thương mại không chỉ dừng lại ở việc đồng tài trợ nguồn vốn, mà còn là sự hội tụ và bổ trợ lẫn nhau về năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị rủi ro, sự am hiểu sâu sắc đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chung của hệ thống ngân hàng đối với các công trình trọng điểm".

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Agribank và các ngân hàng tham gia tài trợ vốn đối với tiến trình triển khai một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc chiến lược lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, Vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; thể hiện sinh động sự đồng hành chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao độ của hệ thống ngân hàng cùng với Đảng, Nhà nước và các địa phương trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ với chất lượng cao nhất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Agribank ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các dự án trọng điểm

Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu, Agribank tham gia dự án với vai trò đầu mối thu xếp và cung cấp vốn lớn. Trong tổng nhu cầu vay vốn 25.453 tỉ đồng, Agribank cam kết cung ứng 15.453 tỉ đồng. Khoản giải ngân này chiếm tới 60% tổng giá trị hợp đồng tín dụng. Cùng với đó, Bảo hiểm Agribank là công ty bảo hiểm đứng đầu liên danh, bảo vệ toàn diện cho dự án thành phần 3, góp phần quản trị rủi ro trong quá trình triển khai dự án, bảo vệ vốn của các ngân hàng thương mại và đồng hành củng cố niềm tin để chủ đầu tư triển khai vượt tiến độ.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc, đạt gần 2,7 triệu tỉ đồng, nguồn vốn huy động đạt 2,4 triệu tỉ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỉ đồng, khẳng định vị thế "trụ cột" của hệ thống tài chính quốc gia.