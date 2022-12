Agribank, LienVietPostBank... phát hành trái phiếu hàng ngàn tỉ đồng ra công chúng

Giữa lúc Bộ Tài chính lấy ý kiến về sửa đổi Nghị định 65 liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, một số doanh nghiệp và ngân hàng đã công bố trở lại kế hoạch huy động vốn thông qua kênh này.

Chẳng hạn, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) thông báo đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 10.000 tỉ đồng. Kỳ hạn trái phiếu 8 năm, trả lãi định kỳ một năm/lần. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu từ 10 - 29.12.

Tương tự, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cũng thông báo chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng cộng giá trị chào bán 4.000 tỉ đồng. Ngân hàng chia làm 3 đợt chào bán bắt đầu từ quý 4/2022 - quý 2/2023. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hoặc qua đại lý phát hành là Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.





Trong khi đó, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ước tính kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Theo đó, cả năm 2022 công ty ước đạt doanh thu 3.145 tỉ đồng, vượt 32% kế hoạch năm và tăng 61% so với năm trước. Kết quả công ty có lãi ròng ước đạt 835 tỉ đồng, hoàn thành 152% kế hoạch năm và tăng 87% so với năm 2021. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thông qua chủ trương thực hiện và xây dựng phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trình Đại hội cổ đông phê duyệt. Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 500 tỉ đồng với kỳ hạn 3 - 5 năm để tài trợ cho các dự án phát triển đội tàu, phát triển hạ tầng cảng biển, trung tâm logistics...

Hay Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành riêng lẻ 600 trái phiếu chuyển đổi cho Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC). Trái phiếu có mệnh giá 1 tỉ đồng, tổng giá trị phát hành 600 tỉ đồng với kỳ hạn 7 năm. Sau 6 năm kể từ ngày phát hành, công ty sẽ mua lại 1/2 khối lượng trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó và đến ngày đáo hạn cuối cùng sẽ mua lại toàn bộ khối lượng trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó. Số lượng trái phiếu có thể được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu. Ngày phát hành dự kiến trong quý 4/2022 hoặc quý 1/2023.

Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, liên tiếp trong hai tháng 10 - 11 vừa qua, không có doanh nghiệp nào phát hành trái phiếu ra công chúng. Riêng trong tháng 11 có 5 đợt trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ với giá trị 1.934,7 tỉ đồng. Tính chung 11 tháng, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 60% so với cùng kỳ năm trước và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 56%.