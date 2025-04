Agribank Nam Sài Gòn tài trợ 5 màn hình kích thước lớn cho Bệnh viện Chợ Rẫy

Trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với các hoạt động an sinh xã hội, xem đây là truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa mà các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank xây dựng và giữ gìn thông qua việc đóng góp hàng trăm tỉ đồng mỗi năm thực hiện công tác an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước. Trong năm 2024, tổng kinh phí Agribank tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước lên tới gần 700 tỉ đồng, trong đó có nhiều hoạt động tài trợ cho lĩnh vực y tế.