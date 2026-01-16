Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Agribank 2025 - dấu ấn bứt phá vượt bậc

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, định hướng kịp thời của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt, đồng lòng của Đảng ủy, HĐTV và Ban điều hành; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao, sự đổi mới không ngừng cùng nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ, người lao động - Agribank đã triển khai linh hoạt, sáng tạo nhiều giải pháp đột phá để hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tài chính được NHNN giao trong năm 2025.

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2025 với nhiều dấu ấn quan trọng, hoạt động của Agribank có bước chuyển biến rất tích cực, đột phá vượt bậc so với các năm trước và so với các NHTM Nhà nước, đạt cao nhất sau 05 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Agribank hoàn thành toàn diện các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại với tổng tài sản đạt trên 2,6 triệu tỉ đồng vượt mốc 100 tỉ USD, tăng 1,7 lần so với năm 2020 khi kết thúc tái cơ cấu lần 2 (giai đoạn 2016-2020), tăng 4,4 lần so với năm 2012 khi chưa bắt đầu tái cơ cấu. Nguồn vốn đạt trên 2,35 triệu tỷ đồng tăng 1,6 lần so với năm 2020, tăng 4,3 lần so với năm 2012. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỉ đồng tăng 1,6 lần so với năm 2020, tăng 4,2 lần so với 2012; tỷ lệ nợ xấu theo Phương án cơ cấu lại đến 31.12.2025 giảm mạnh xuống mức 1,21% (thấp xa so với mục tiêu dưới 3%), tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến 31.12.2025 là 1,14%. Năng suất lao động tăng rõ rệt, Agribank hoạt động an toàn, hiệu quả, tiếp tục đóng góp lớn đối với ngân sách Nhà nước. Các chỉ tiêu còn lại đều hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, tạo tiền đề vững chắc để Agribank bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, công tác cơ cấu lại hoạt động tại hai địa bàn trọng điểm là TP.Hà Nội và TP.HCM được Agribank triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả rõ nét.

Ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc phát biểu và điều hành phần trình bày tham luận tại hội nghị

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác cơ cấu lại toàn diện hoạt động gắn với xử lý nợ xấu, sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới mô hình quản trị tại Agribank. Toàn hệ thống đã triển khai quyết liệt các giải pháp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; đổi mới sản phẩm, dịch vụ theo hướng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Ông Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật Agribank đã đạt được trong năm 2025, khẳng định Agribank tiếp tục giữ vai trò là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước chủ đạo, có đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Phó thống đốc nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Agribank đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, đổi mới, thích ứng với yêu cầu mới, đặc biệt trong công tác quản trị, điều hành và chuyển đổi số. Thời gian tới, Phó thống đốc đề nghị Agribank tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, đồng thời đặc biệt quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, nhất là trong điều kiện quy mô giao dịch ngày càng lớn, tỷ lệ giao dịch điện tử cao, chuyển đổi số, kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Nền tảng vững chắc - Tiến bước vào kỷ nguyên mới

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đòi hỏi toàn hệ thống phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Agribank xác định kiên định mục tiêu an toàn - hiệu quả - bền vững, tiếp tục giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực; quyết tâm, quyết liệt triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Bước sang năm 2026, năm có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Agribank phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Agribank năm 2026 với chủ đề xuyên suốt: "Đổi mới sáng tạo - Số hóa an toàn - Tinh gọn hiệu quả - Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2026". Đây là phong trào thi đua hành động, triển khai đồng bộ, liên tục, thực chất; là sự kết tinh giữa truyền thống thi đua yêu nước với yêu cầu phát triển ngân hàng hiện đại.