Agribank triển khai giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Theo đó, từ ngày 19.10.2026, Agribank tiếp tục dành nguồn lực tài chính để triển khai các chính sách giảm lãi suất cho vay, thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm của ngân hàng thương mại nhà nước trong đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ động giảm lãi suất, chia sẻ khó khăn với khách hàng

Với vai trò dẫn dắt cung ứng vốn cho nền kinh tế, hiện nay, dư nợ cho vay của Agribank đạt hơn 2,1 triệu tỉ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Riêng trong tháng 9.2026, dư nợ tín dụng tăng khoảng 36 nghìn tỉ đồng, cho thấy sự chủ động của Agribank trong đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Dòng vốn tín dụng tiếp tục được ưu tiên tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và các dự án trọng điểm quốc gia.

Ngay từ đầu năm 2026, Agribank đã chủ động duy trì sàn lãi suất huy động ở mức thấp nhất thị trường, tiết giảm chi phí và cân đối các nguồn lực nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Song song với việc điều hành lãi suất linh hoạt, trong 9 tháng đầu năm, Agribank triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Đến nay, dư nợ cho vay ưu đãi đạt khoảng 275.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay bình quân khoảng 6,6%/năm, thấp hơn khoảng 2-2,5% so với lãi suất cho vay thông thường; mức giảm thu nhập lãi của Agribank lên tới 6.000 tỉ đồng.

Triển khai ngay chính sách giảm lãi suất cho vay

Từ ngày 19.10.2026, Agribank triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm so với lãi suất thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất kinh doanh, góp phần giảm áp lực chi phí vốn và tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân duy trì, mở rộng hoạt động, phát triển kinh tế theo mục tiêu định hướng.

Nguồn vốn của Agribank góp phần giảm áp lực chi phí vốn và tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân duy trì, mở rộng hoạt động, phát triển kinh tế

Bên cạnh chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỉ đồng từ tháng 8.2026 đến năm 2028, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng mới với lãi suất cho vay thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank.

Thông qua các chương trình giảm lãi suất cho vay, Agribank dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính của ngân hàng để chia sẻ chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đây là cam kết thiết thực, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Agribank trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí và tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn

Bên cạnh các giải pháp điều hành lãi suất và tín dụng, Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, số hóa quy trình nghiệp vụ và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí vận hành, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính, tín dụng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay bền vững trong thời gian tới.

Đồng hành cùng phát triển kinh tế

Với vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank tiếp tục chủ động cân đối hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, duy trì năng lực cung ứng tín dụng và bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế một cách bền vững.