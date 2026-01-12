Agribank triển khai gói 50.000 tỉ đồng dành cho khách hàng vay kinh doanh cá nhân

1. Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 31.3.2026 hoặc đến khi đạt quy mô của Chương trình tùy theo thời điểm nào đến trước.

2. Mục đích vay: Vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Điều kiện tham gia: Khách hàng vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank.

4. Loại cho vay: Ngắn hạn.

5. Phương thức cho vay: Linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

6. Lãi suất cho vay: Chỉ từ 5,1%/năm.

7. Ưu đãi phí dịch vụ: Miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu đối với thẻ tín dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc tại điểm giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.