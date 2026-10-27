Agrizen Việt Nam phân phối giải pháp dinh dưỡng cây trồng bền vững cùng nông dân

Dòng phân bón NPK cung cấp giải pháp dinh dưỡng nền tảng phục vụ nhu cầu chăm sóc cây trồng bền vững. Với phân bón lá cho lúa, sản phẩm được phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng qua lá, đặc biệt hỗ trợ tối đa cho bà con trong giai đoạn rước đòng thời điểm then chốt quyết định năng suất mùa vụ.

Sản phẩm Phân bón hỗn hợp NPK và Phân bón lá hữu cơ cho lúa do Agrizen Việt Nam phân phối ẢNH: DNCC

Bên cạnh việc cung ứng, Agrizen Việt Nam luôn tư vấn thông tin chi tiết của cả hai sản phẩm, giúp bà con có cơ sở bổ sung dinh dưỡng kịp thời và điều chỉnh lượng bón phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Agrizen Việt Nam từng bước mở rộng thị trường và hướng đến duy trì hoạt động phân phối ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành cùng bà con trong quá trình sản xuất. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về bộ sản phẩm và hướng dẫn canh tác tại bài viết tại agz.vn.