    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Agrizen Việt Nam phân phối giải pháp dinh dưỡng cây trồng bền vững cùng nông dân

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Trải qua quá trình phát triển, Agrizen Việt Nam khẳng định vị thế là đơn vị phân phối uy tín các sản phẩm và giải pháp nông nghiệp phù hợp với từng giai đoạn canh tác. Agrizen Việt Nam đẩy mạnh phân phối hai dòng sản phẩm chủ lực đến bà con nông dân dòng phân bón NPK và phân bón lá chuyên dụng cho lúa.

    Dòng phân bón NPK cung cấp giải pháp dinh dưỡng nền tảng phục vụ nhu cầu chăm sóc cây trồng bền vững. Với phân bón lá cho lúa, sản phẩm được phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng qua lá, đặc biệt hỗ trợ tối đa cho bà con trong giai đoạn rước đòng thời điểm then chốt quyết định năng suất mùa vụ.

    Agrizen Việt Nam phân phối giải pháp dinh dưỡng cây trồng bền vững cùng nông dân - Ảnh 1.

    Sản phẩm Phân bón hỗn hợp NPK và Phân bón lá hữu cơ cho lúa do Agrizen Việt Nam phân phối

    ẢNH: DNCC

    Bên cạnh việc cung ứng, Agrizen Việt Nam luôn tư vấn thông tin chi tiết của cả hai sản phẩm, giúp bà con có cơ sở bổ sung dinh dưỡng kịp thời và điều chỉnh lượng bón phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

    Agrizen Việt Nam từng bước mở rộng thị trường và hướng đến duy trì hoạt động phân phối ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành cùng bà con trong quá trình sản xuất. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về bộ sản phẩm và hướng dẫn canh tác tại bài viết tại agz.vn.

    Thông tin công ty

    • Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agrizen
    • Địa chỉ: 80 - 82 đường Đồng Văn Cống, P.Cát Lái, TP.HCM

    Khám phá thêm chủ đề

    Agrizen Việt Nam phân bón NPK Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agrizen phân bón

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận