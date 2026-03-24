AI bùng nổ: Kỹ năng công nghệ trở thành yêu cầu bắt buộc
AI bùng nổ: Kỹ năng công nghệ trở thành yêu cầu bắt buộc

Bảo Hạo
24/03/2026 08:00 GMT+7

Hiện nay, kỹ năng công nghệ không còn là lựa chọn mà là bắt buộc với người lao động. Nhân sự ngành du lịch - dịch vụ hiện nay đối mặt với áp lực phải thành thạo các nền tảng quản trị, ứng dụng AI trong cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tiếp thị số.

Trong chương trình, các khách mời nêu những thay đổi về chương trình đào tạo trong thời đại công nghệ bùng nổ nhằm cung cấp được nguồn nhân lực cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nêu thông tin: "Xu hướng số hóa khiến các trường phải thay đổi chương trình đào tạo. HUTECH có học phần AI bắt buộc trong tất cả các ngành đào tạo. Các học phần chuyên ngành trong khối dịch vụ - du lịch cũng tích hợp các kỹ năng như nghiệp vụ lễ tân có thiết kế học phần trải nghiệm khách hàng cao cấp... Giảng viên của trường thường xuyên phải đi học tập nâng cao, trải nghiệm công nghệ mới để về trường ứng dụng, hướng dẫn cho sinh viên".

Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh, Phó ban tuyển sinh ĐH Gloucestershire Vietnam, cho hay Gloucestershire Vietnam đưa môn cách sử dụng AI vào năm nhất cho sinh viên, tránh việc sinh viên lạm dụng AI. Ngoài ra, còn tổ chức các hội thảo để cập nhật cho sinh viên những kiến thức mới, đưa sinh viên đến doanh nghiệp trải nghiệm thực tiễn.

