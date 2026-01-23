AI chưa thể thay con người, nhưng tạo ra 'siêu nhân viên'

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục đối mặt với những đợt đứt gãy và áp lực thiếu hụt nhân sự ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp đang buộc phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Theo báo cáo mới nhất về xu hướng công nghệ năm 2026 (dựa trên nghiên cứu của Zebra Technologies và Oxford Economics), chìa khóa không nằm ở việc thay thế con người mà là nâng cấp năng lực của họ thông qua công nghệ.

Sự trỗi dậy của "Trí tuệ vận hành"

Khái niệm "tự động hóa" trong năm 2026 không còn đơn thuần là những cánh tay robot lắp ráp trong nhà máy, mà chuyển dịch sang "tự động hóa quy trình tư duy". Các công nghệ tiên tiến như thị giác máy (Machine vision), RFID (nhận dạng qua tần số vô tuyến) và phân tích nâng cao đang được triển khai để kết nối tài sản, dữ liệu và con người theo thời gian thực.

Điều này tạo ra mô hình làm việc mới, nơi nhân viên tuyến đầu (frontline workers), từ người giao hàng, nhân viên kho đến đội ngũ y bác sĩ..., được trang bị các thiết bị thông minh giúp họ đưa ra quyết định chính xác ngay tại chỗ, thay vì chờ đợi chỉ đạo từ cấp quản lý.

Tận dụng AI và trao quyền được dự báo tạo ra những "siêu nhân viên" giúp doanh nghiệp giải bài toán nhân sự lẫn doanh thu Ảnh: AFP

Sự chuyển dịch trên không chỉ mang tính lý thuyết mà được lượng hóa bằng những con số lợi nhuận cụ thể. Dữ liệu nghiên cứu chỉ ra nếu cải thiện đáng kể quy trình làm việc của lực lượng tuyến đầu thông qua công nghệ, các tổ chức hàng đầu toàn cầu có thể tạo ra thêm trung bình 3 tỉ USD doanh thu và 120 triệu USD lợi nhuận.

Tác động này được nhìn thấy rõ rệt qua từng ngành cụ thể. Trong ngành logistics, công nghệ đang giúp lĩnh vực thoát khỏi mô hình "theo dõi thụ động" (biết hàng đang ở đâu) để chuyển sang "phân tích dự báo" (biết khi nào hàng đến và rủi ro tiềm ẩn). Việc tối ưu hóa lộ trình và quy trình bằng AI đã giúp cải thiện năng suất lên tới 21%.

Còn trong ngành sản xuất, việc ứng dụng thị giác máy tích hợp AI vào kiểm soát chất lượng theo thời gian thực đang trở thành "vũ khí" chống lãng phí. Theo các ước tính, việc tối ưu hóa có thể giúp doanh thu của nhà sản xuất tăng thêm tới 2,4 điểm phần trăm, một con số đáng kể trong bối cảnh biên lợi nhuận ngày càng mỏng.

Tương lai của trải nghiệm khách hàng

Không chỉ tác động đến vận hành nội bộ, công nghệ năm 2026 còn định hình lại bộ mặt của ngành bán lẻ. Các giải pháp như thanh toán tự động (Scan & Go) hay quản lý tồn kho bằng RFID giúp giải phóng nhân viên khỏi các tác vụ thủ công, cho phép họ tập trung vào việc tư vấn và cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Trí tuệ nhân tạo AI giúp giải mã các cuộn giấy cổ như thế nào?

Đặc biệt, sự kết hợp giữa AI và các thiết bị IoT (internet vạn vật) trong hệ thống kho vận thông minh còn mang lại giá trị bền vững. Nhờ khả năng dự báo chính xác, doanh nghiệp có thể giảm thiểu các chuyến xe rỗng, tối ưu hóa luồng hàng và cắt giảm đáng kể lượng rác thải điện tử cũng như khí thải carbon.

Ở lĩnh vực công, báo cáo cũng nhận định các cơ quan khu vực công đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành. Đến năm 2026, việc trang bị cho lực lượng tuyến đầu trong các lĩnh vực (như an toàn công cộng, dịch vụ hiện trường và hành chính...) các thiết bị di động bền bỉ chuyên dụng cùng dữ liệu thời gian thực sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm khả năng chống chịu của cộng đồng, đồng thời bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm.

Nhìn chung, bức tranh công nghệ năm 2026 được dự báo chứng kiến sự trưởng thành trong tư duy chuyển đổi số. Doanh nghiệp không còn chạy đua bằng cách mua sắm thiết bị ồ ạt, mà tập trung vào chiều sâu: làm thế nào để dữ liệu và AI có thể biến mỗi nhân viên bình thường trở thành một mắt xích thông minh và hiệu quả nhất trong chuỗi giá trị.