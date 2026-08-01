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AI Claude của Anthropic thoát thử nghiệm tấn công mạng 3 công ty
Video Thế giới

AI Claude của Anthropic thoát thử nghiệm tấn công mạng 3 công ty

La Vi - H.G
Công ty Anthropic vừa thừa nhận một số mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Claude của hãng này đã xâm nhập vào hệ thống của 3 công ty.

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AI trí tuệ nhân tạo anthropic OPENAI

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