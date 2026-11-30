Tiêu chuẩn tuyển dụng thay đổi

Trong quy trình tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, McKinsey - một trong "big 3" công ty tư vấn chiến lược lớn bậc nhất thế giới, đã đưa vào vòng phỏng vấn cuối cùng yêu cầu ứng viên sử dụng công cụ AI nội bộ (Lilli) để hỗ trợ xử lý các câu hỏi tình huống thực tế. Mục tiêu của bài kiểm tra không nằm ở kỹ thuật đặt câu lệnh, mà đánh giá tư duy logic, năng lực phản biện và cách ứng viên khai thác AI để đưa ra giải pháp.

Thực tế này phản ánh rõ thước đo năng lực đã chuyển từ "biết dùng AI" sang "biết ứng dụng AI vào chuyên môn". Theo Báo cáo Nâng tầm nhân lực Việt Nam 2026 do Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) phối hợp cùng Decision Lab thực hiện, có tới 94% doanh nghiệp nâng kỳ vọng về năng lực số và AI đối với cử nhân mới tốt nghiệp trong 2 - 3 năm qua. Đồng thời, 83% đơn vị khẳng định AI đã và đang làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng.

Doanh nghiệp đã nâng chuẩn tuyển dụng về năng lực số

Dữ liệu này cho thấy sự thay đổi không chỉ nằm ở danh sách kỹ năng mà doanh nghiệp tìm kiếm, mà còn ở cách họ đánh giá mức độ sẵn sàng làm việc của ứng viên. Có đến 79% nhà tuyển dụng mong đợi sinh viên mới tốt nghiệp sử dụng thành thạo các công cụ AI phổ biến trong công việc hằng ngày, hoặc ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán đặc thù theo từng vị trí chuyên môn. Chỉ 3% doanh nghiệp yêu cầu các kỹ năng chuyên sâu như lập trình AI hay phân tích dữ liệu phức tạp.



Mức độ thay đổi kỳ vọng về AI và năng lực số của doanh nghiệp đối với sinh viên mới tốt nghiệp trong 2 - 3 năm qua

Theo ông Nguyễn Thạc Thắng - Giám đốc điều hành tại Aloha Consulting Group, người trẻ ngày nay khá chủ động trong việc tự học và ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, khả năng sử dụng công cụ cần đi cùng tư duy phản biện, bao quát các góc nhìn và năng lực tổng hợp thông tin để tìm ra giải pháp phù hợp.



Chuẩn mực tuyển dụng mới không đòi hỏi mọi sinh viên phải trở thành kỹ sư hay chuyên gia công nghệ. Thay vào đó, ứng viên cần hiểu cách công nghệ hỗ trợ lĩnh vực chuyên môn, lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp và chuyển hóa sức mạnh của công cụ thành giá trị công việc thực tế.

Từ học về AI đến "học thông qua AI"

Sự thay đổi trong kỳ vọng tuyển dụng đặt ra bài toán cho giáo dục đại học: làm thế nào để sinh viên vận dụng được AI vào công việc thực tế, chứ không chỉ dừng ở việc hiểu công cụ hay thao tác cơ bản?

Hướng tiếp cận được đề xuất trong Báo cáo Nâng tầm nhân lực Việt Nam là tích hợp việc học AI vào các nhiệm vụ thực tiễn theo chuyên ngành.

Sinh viên cần được tạo cơ hội tiếp xúc với bài toán thực tế

Tại BUV, định hướng này không chỉ thể hiện ở việc đưa công cụ AI vào lớp học, mà còn ở cách nhà trường thiết kế hoạt động đánh giá và xây dựng chuẩn mực sử dụng công nghệ. Cụ thể, trách nhiệm sử dụng công nghệ được gắn với bối cảnh ngành nghề, từ quyền riêng tư, bản quyền đến tính chính xác của thông tin và nguy cơ thiên lệch trong các nội dung do AI hỗ trợ. Sinh viên đồng thời được rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi, phản biện và kiểm chứng kết quả, thay vì mặc nhiên chấp nhận câu trả lời của AI.



BUV áp dụng Thang đánh giá AI trong học tập, gồm 5 cấp độ, từ không sử dụng AI đến khai thác AI ở mức độ cao. Điểm đáng chú ý của mô hình này là thay vì chỉ tập trung kiểm soát việc sinh viên có dùng AI hay không, nhà trường chú trọng đánh giá cách vận dụng và mức độ làm chủ kết quả của người học.

"Chúng tôi hướng dẫn sinh viên sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tư duy, lập trình, thiết kế và giải quyết vấn đề. Từ đây các em học cách phản biện với AI, tối ưu hóa câu lệnh và quan trọng nhất là chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng của mình", PGS Ali Al-Dulaimi, Trưởng khoa Khoa học máy tính và Công nghệ BUV nhấn mạnh.

BUV định hướng đào tạo sinh viên làm chủ AI

Bên cạnh chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, BUV cũng xây dựng mô hình Degree Plus, kết hợp chương trình cấp bằng đại học Anh Quốc với Hộ chiếu Năng lực Nghề nghiệp Toàn cầu - chứng nhận ghi nhận quá trình phát triển năng lực nghề nghiệp, cá nhân và trải nghiệm quốc tế của sinh viên. Trong mô hình này, các năng lực như quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng và tính chuyên nghiệp được đưa vào lộ trình phát triển có cấu trúc. Sinh viên được vận dụng kiến thức thông qua các trao đổi, học tập và thực tập ở nước ngoài, với hỗ trợ từ mạng lưới 84 trường đại học đối tác tại 21 quốc gia BUV.



Tiêu chí tuyển dụng thời AI vẫn không ngừng dịch chuyển, đòi hỏi người trẻ phải thích ứng linh hoạt. Khi công nghệ ngày càng đảm nhiệm nhiều tác vụ, chính kiến thức chuyên môn, tư duy phản biện và tinh thần chịu trách nhiệm mới giúp sinh viên chuyển từ biết dùng AI sang tạo ra giá trị thực sự cùng AI.

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