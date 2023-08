AI có thể ăn cắp mật khẩu từ âm thanh gõ bàn phím

Theo BGR, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng hệ thống AI có thể ghi lại các lần gõ phím với tỷ lệ chính xác là 93% khi nghe mục tiêu gõ trên bàn phím của họ. Hệ thống được dạy nắm bắt các thao tác với phím trên bàn phím MacBook Pro nhiều lần ở các mức lực khác nhau.



Trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện ra mật khẩu bằng cách lắng nghe thao tác gõ trên bàn phím Chụp màn hình



Loại hack AI này khiến chúng ta có suy nghĩ tự bảo vệ mình trong tương lai vì nó có thể lây nhiễm mã độc vào smartphone của người dùng, sau đó lắng nghe bất cứ khi nào người dùng thao tác với máy tính. Vì vậy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo người dùng nên thỉnh thoảng thực hiện thay đổi kiểu gõ để giúp đánh lừa các hệ thống hack mật khẩu dựa trên âm thanh như vậy. Điều này vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh an ninh mạng đang là mối quan tâm mạnh mẽ khi ngày càng nhiều người trên thế giới kết nối trực tuyến. Mặc dù việc ghi lại nhật ký thao tác gõ phím không phải là mới, nhưng việc dựa trên tín hiệu âm thanh chắc chắn là điều gây ngạc nhiên.

Các nhà nghiên cứu giải thích: "Sự phổ biến của âm thanh phát ra từ bàn phím khiến chúng không chỉ trở thành phương tiện tấn công sẵn có mà còn làm nạn nhân đánh giá thấp đầu ra của chúng. Ví dụ: khi nhập mật khẩu, mọi người sẽ thường xuyên che màn hình hoặc bàn phím của họ mà không làm gì nhiều để làm nhiễu âm thanh bàn phím".

Sau đó, một kẻ tấn công mật khẩu có khả năng nghe được các lần gõ phím của người dùng, từ đó đánh cắp mật khẩu chỉ bằng cách nghe âm thanh bàn phím với mỗi lần nhấn. Hơn nữa, việc hack mật khẩu dựa trên âm thanh khá nguy hiểm vì nó cũng có thể thu được âm thanh khác xung quanh người dùng.

Với số lượng lớn âm thanh mà bàn phím tạo ra, đây có thể là lý do để người dùng tránh xa bàn phím cơ. Nhưng ngay cả khi làm điều này, mối nguy hiểm từ AI ăn cắp mật khẩu bằng âm thanh vẫn tồn tại khiến tầm quan trọng của an ninh mạng được đưa lên hàng đầu, đặc biệt đối với những ai làm việc trong các cơ quan nhà nước. Người dùng cũng được khuyến cáo sử dụng các công cụ mật khẩu an toàn như Passkey, vốn cho phép truy cập nhanh vào tài khoản mà không cần gõ mật khẩu để đăng nhập.