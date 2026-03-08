Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AI có thể lập trình, lập trình viên có còn ‘đất sống’?
AI có thể lập trình, lập trình viên có còn ‘đất sống’?

Yến Thi
Yến Thi
08/03/2026 14:00 GMT+7

Một thí sinh băn khoăn: ''Ngày nay AI có thể lập trình, vậy em có nên học ngành kỹ thuật phần mềm hay không? Ngành này tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tuyển phương thức nào và mức điểm khoảng bao nhiêu thì có cơ hội đậu? Làm thế nào để lập trình viên không bị AI cướp mất việc?''.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, thông tin: Ngành kỹ thuật phần mềm học về xây dựng phát triển phần mềm, kết hợp giữa tư duy logic, kiến thức công nghệ, khả năng làm việc nhóm để tạo ra các sản phẩm phần mềm. Cơ hội nghề nghiệp gồm lập trình viên, kỹ sư phần mềm, chuyên viên thử kiểm phần mềm, quản lý dự án, phát triển ứng dụng, tư vấn triển khai hệ thống phần mềm doanh nghiệp...

AI có thể lập trình, lập trình viên có còn ‘đất sống’? - Ảnh 1.

AI hỗ trợ lập trình nhanh hơn ở các câu lệnh đơn giản, giúp tăng năng suất lập trình, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian tuy nhiên có nhiều rủi ro. Ở những câu lệnh dài, phức tạp, không rõ thì AI cũng đưa ra kết quả sai lệch. Bên cạnh đó có rủi ro liên quan đến bảo mật, sự sáng tạo hạn chế... Vì thế học ngành kỹ thuật phần mềm các em cần trang bị tư duy sáng tạo, khả năng kết nối.

''Em thích ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Vậy ngành này học thiên về kỹ thuật nhiều hơn hay công nghệ nhiều hơn? Ngày nay ô tô điện phát triển nhiều, chương trình đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có dạy cả kiến thức về ô tô điện hay không? Học lực của em ở mức trên khá có đậu được không?'' là câu hỏi thí sinh gửi đến chương trình.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay đây là ngành kết hợp 2 yếu tố kỹ thuật và công nghệ nhưng trường sẽ thiên về kỹ thuật vận hành thiết kế, ứng dụng thực tế. Các em được học kiến thức về cơ khí, điện tử, tự động hóa, sản xuất lắp ráp... Kết hợp kiến thức công nghệ số, kỹ thuật hiện đại... Trường đầu tư cơ sở thực hành, cập nhật xu hướng hiện đại, trong đó có xe điện và ô tô thông minh.

Với học lực khá em hoàn toàn có khả năng tham gia xét tuyển ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, sử dụng tổ hợp A00 (toán, lý, hoá) hoặc A01 (toán, lý, tiếng Anh).

AI có thể lập trình, lập trình viên có còn ‘đất sống’?

Khối ngành công nghệ, trong đó công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vẫn luôn là những ngành "hot".

Lương khởi điểm ngành ‘hot’ trí tuệ nhân tạo ở mức nào?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
