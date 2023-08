Ai đã 'tiếp tay' cho Việt Á?

38 bị can bị đề nghị truy tố về 6 tội danh khác nhau. Trong đó, Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, cùng bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ.

2 bị can Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

6 bị can bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Thanh Long; Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương; Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế, kỹ thuật (Bộ KH-CN); Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế); Nguyễn Huỳnh, cựu Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế); Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế).

21 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 2 bị can bị đề nghị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; 2 bị can bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 bị can bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ...