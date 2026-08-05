Ai đứng sau dự án đang ‘khuấy động’ thị trường khu nam TP.HCM đầu quý III/2026?

Phía sau "nền móng" vững chắc của TT GENESIS

Ngay từ khi "lộ diện" thông tin, TT GENESIS đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khu nam TP.HCM. Đây không chỉ là nguồn cung sơ cấp hiếm hoi xuất hiện tại khu vực mà còn được kiến tạo bởi những tên tuổi quốc tế hàng đầu đến từ Nhật Bản - Singapore. Sự hiện diện của Liên doanh, gồm TT Capital, Vietmax Capital, Cosmos Initia, Tập đoàn Hinokiya và Tập đoàn Koterasu tại TT GENESIS không đơn thuần là "cú bắt tay" đầu tư cho một dự án, đó là sự kết hợp giữa các giá trị nổi bật về năng lực phát triển - kinh nghiệm quốc tế - nguồn lực tài chính vững mạnh. Chính nội lực sẵn có của doanh nghiệp Việt kết hợp tinh hoa Nhật Bản cùng tài chính Singapore đang và sẽ tạo ra chuẩn mực sống mới tại TT GENESIS, nơi mà giá trị cộng đồng tri thức được kiến tạo vững chắc.

Liên doanh Việt Nam - Nhật Bản - Singapore cùng hợp lực kiến tạo nên dự án TT GENESIS tại khu nam

Trong Liên doanh phát triển TT GENESIS, phải kể đến Cosmos Initia (thuộc Tập đoàn Daiwa House) - doanh nghiệp có 50 năm kinh nghiệm phát triển dự án quốc tế, với danh mục hơn 100.000 căn hộ tại Nhật, Úc và Việt Nam. Trước đó không lâu, Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group đã từng thành công tại thị trường khu Đông TP.HCM khi 2.000 căn hộ Nhật TT AVIO được tiêu thụ chỉ chưa đầy một năm chào thị trường. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho năng lực phát triển dự án của Liên doanh Nhật. Tại TT GENESIS, "ông lớn" Nhật Cosmos Initia cam kết mang toàn bộ kinh nghiệm tinh hoa cùng các đối tác kiến tạo nên hai tòa căn hộ với chuẩn mực sống tinh tuyển giữa tâm điểm khu Nam Sài Gòn.

Phía sau TT GENESIS không thể không nhắc đến Hinokiya Group - Tập đoàn bất động sản lâu đời tại Nhật Bản, với doanh số hàng năm khoảng 5.000 căn nhà thấp tầng. Nếu Cosmos Initia nổi bật với kinh nghiệm phát triển dự án thì Hinokiya Group là "nền móng" của công nghệ tiên tiến, góp phần kiến tạo những không gian sống tiện nghi và thân thiện môi trường. Bằng công nghệ xây dựng và hệ thống quản lý dịch vụ chất lượng, sự hiện diện của Tập đoàn này tại TT GENESIS là minh chứng cho không gian sống hiện đại và an toàn.

Cùng với đó, "bệ đỡ" tài chính vững mạnh từ Quỹ đầu tư Vietmax Capital Singapore và quỹ Koterasu Group Nhật Bản, khiến TT GENESIS ngay từ khi xuất hiện đã nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Với kinh nghiệm và danh mục đầu tư hàng tỉ USD trên toàn cầu, "liên minh" tài chính này là mảnh ghép chiến lược tại dự án; đảm bảo cho những cam kết với khách hàng luôn được thực thi.

Trong khi đó, TT Capital là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính tại thị trường Việt Nam. Chính việc phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của từng bên tham gia là lời cam kết năng lực trọn vẹn cho TT GENESIS. Đó không chỉ là sự khởi đầu vững chắc về tài chính, đó còn là "nền móng" kiến tạo tổ ấm chất lượng trong tương lai không xa.

Một cộng đồng tri thức tinh tuyển

Hệ tiện ích tinh tuyển tại TT GENESIS được kiến tạo từ sự am hiểu thị trường, mang đến trải nghiệm sống đủ đầy cho mọi thế hệ cư dân

Nằm sát cạnh đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng - nơi hội tụ cộng đồng tri thức văn minh, TT GENESIS liền kề các trường đại học danh tiếng như RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng. Vốn đã sẵn lợi thế về vị trí tri thức, sự "bắt tay" của ông lớn Nhật và Singapore - những đất nước có nền giáo dục tốt nhất châu Á lại càng khẳng định một điều: TT GENESIS sẽ hưởng trọn giá trị cộng đồng tri thức tinh hoa, nơi mà văn hoá, con người, chất lượng sống được tinh tuyển từ thế mạnh của các bên.

Tại TT GENESIS, mỗi tiện ích sống được chọn lọc từ các dự án đã hiện thực hoá trong danh mục đầu tư của Liên doanh Nhật. Giá trị "tinh tuyển" tiện ích tại đây không nằm ở việc đáp ứng nhu cầu sống của cư dân mà phải đáp ứng sự trải nghiệm xứng tầm của thị dân tinh hoa. Đó là lý do, Liên doanh dành đến hơn 8.000 m2để đầu tư tiện ích ngoài trời và 2.800 m2 tiện ích trong nhà. Đáng nói, với sự chỉn chu, tối giản trong đường nét thiết kế sản phẩm của văn hoá Nhật Bản thì mỗi tiện ích tại TT GENESIS là một góc thư giãn, mang phong cách "compound resort", vừa sang trọng, vừa gần gũi thiên nhiên.

Chưa kể, từ TT GENESIS, cư dân chỉ 3 - 5 phút để tiếp cận các trung tâm thương mại cao cấp như SC VivoCity, Crescent Mall, hay Bệnh viện FV, Bệnh viện Tim Tâm Đức… những "khoảnh sống" cộng đồng đáng giá mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu.

Dự án TT GENESIS sở hữu địa lợi 3 mặt hướng sông, 4 mặt tiền đường và tâm điểm tri thức khu nam khi liền kề Phú Mỹ Hưng

Giá trị tinh tuyển của TT GENESIS còn thể hiện ở chính lợi thế "Thiên thời - Địa lợi – Nhân hoà" trên mảnh đất Nam Sài Gòn. Dự án sở hữu 3 mặt hướng sông, quanh năm mát mẻ, mang giá trị phong thủy "hiếm hoi" trên thị trường. Đồng thời, với 4 mặt tiền đường (mặt tiền chính đường 30 m, KDC Đào Sư Tích và 3 trục đường nội khu), TT GENESIS bao trọn tâm điểm kết nối hạ tầng khu vực - một lợi thế giúp gia tăng giá trị tài sản bền vững trong tương lai.

Có thể nói, TT GENESIS là một "hiện tượng" của thị trường khu nam TP.HCM đầu quý III/2026. Không chỉ là cơ hội về nguồn cung mới cuối năm, đây còn là sự kết hợp những giá trị nổi bật mà từ rất lâu, thị trường khu vực hiếm xuất hiện dự án như thế.