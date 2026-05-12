Ai đứng sau nhan sắc giới thượng lưu Hàn Quốc và đang đồng hành cùng Huyền Baby?

Đặc biệt, khi xu hướng làm đẹp ngày càng hướng đến sự tinh chỉnh tự nhiên, đòi hỏi tay nghề cao và tư duy tạo hình chuẩn xác, vai trò của bác sĩ không chỉ dừng lại ở kỹ thuật mà còn là khả năng thấu hiểu cấu trúc gương mặt.

Bác sĩ Suhk Jeong Hoon tham dự và check-in cùng Founder & CEO Huyền Baby tại workshop Ảnh: Lavish Clinic

Bác sĩ Suhk Jeong Hoon trực tiếp chia sẻ về kỹ thuật Baby Face

Gần đây, giới làm đẹp tại Việt Nam chú ý đến sự góp mặt của bác sĩ Suhk Jeong Hoon, chuyên gia thẩm mỹ với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo hình gương mặt. Trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc, ông được biết đến là người đứng sau nhiều ca điều trị dành cho nhóm khách hàng doanh nhân, giới thượng lưu và cả những cá nhân hoạt động trong ngành giải trí.

Theo các nguồn trong ngành, điểm khác biệt trong phương pháp của bác sĩ Suhk Jeong Hoon không nằm ở việc thay đổi hoàn toàn đường nét, mà tập trung vào việc tái cấu trúc gương mặt theo hướng cân đối, mềm mại, giữ được thần thái riêng. Đây cũng là triết lý đang được ưa chuộng tại Hàn Quốc, nơi vẻ đẹp không còn nằm ở sự "hoàn hảo nhân tạo" mà là sự hài hòa mang tính cá nhân hóa cao.

Tạo hình Baby Face được thực hiện bởi Chuyên gia Hàn Quốc Suhk Jeong Hoon

Không chỉ hoạt động trong thực hành lâm sàng, bác sĩ Suhk Jeong Hoon còn tham gia đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại nhiều quốc gia với vai trò Regional Trainer của Sinclair - vị trí thường chỉ dành cho những chuyên gia có kinh nghiệm thực chiến dày dặn và được công nhận ở cấp độ quốc tế. Đồng thời, ông cũng sở hữu hệ thống chứng nhận chuyên môn được xem là "thước đo vàng" trong ngành thẩm mỹ, bao gồm tư cách thành viên của Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons cùng Bằng Chuyên Khoa Phẫu Thuật Tạo Hình (The Core Credential), khẳng định năng lực chuyên sâu trong việc kiểm soát cấu trúc, tỷ lệ và độ an toàn trong các kỹ thuật tạo hình hiện đại.

Chứng Nhận Thành Viên Chính Thức Của KSPRS; Cúp vinh danh Giảng viên khu vực (Regional Trainer) từ hãng Sinclair Pharm; Bằng Chuyên Khoa Phẫu Thuật Tạo Hình (The Core Credential)

Với 22 năm làm nghề, hành trình của bác sĩ Suhk Jeong Hoon được đánh giá là tích lũy dày dặn cả về số lượng ca điều trị lẫn chiều sâu chuyên môn. Điều này lý giải vì sao ông thường làm việc với nhóm khách hàng có yêu cầu cao về độ chính xác, sự tinh tế và tính bảo mật.

Đáng chú ý, trong lần làm việc tại Việt Nam, chuyên gia này cũng đưa ra những đánh giá tích cực về môi trường thẩm mỹ trong nước. Cụ thể, theo bác sĩ Suhk Jeong Hoon, Lavish Clinic - By Huyền Baby là một trong những thẩm mỹ viện cao cấp ở Sài Gòn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết để được xem là cơ sở làm đẹp an toàn và uy tín. Từ hệ thống cơ sở vật chất, quy trình vận hành, tiêu chuẩn ngành nghề cho đến năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ - yếu tố then chốt trong việc lựa chọn thẩm mỹ viện nào có bác sĩ giỏi ở TP. HCM. Tất cả đều được quy tụ và xây dựng bài bản, đồng bộ tại Lavish.

Ông nhận định rằng, xét trên nhiều khía cạnh chuyên môn, Lavish Clinic - By Huyền Baby hoàn toàn có thể được đặt trong sự so sánh với các bệnh viện thẩm mỹ tại Hàn Quốc, đặc biệt ở yếu tố kiểm soát chất lượng và định hướng điều trị cá nhân hóa. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Lavish dần được nhìn nhận như một clinic làm đẹp tốt nhất TPHCM, nơi khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Sự hiện diện của bác sĩ Suhk Jeong Hoon tại Lavish Clinic - By Huyền Baby không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào xu hướng "chuẩn hóa" ngành thẩm mỹ trong nước. Thông qua các hoạt động trao đổi, đào tạo nội bộ, đội ngũ bác sĩ có thêm cơ hội tiếp cận với kinh nghiệm thực hành thực tế từ Hàn Quốc, một trong những thị trường phát triển hàng đầu châu Á.

Bác sĩ Suhk Jeong Hoon (thứ ba từ trái sang), Founder & CEO Huyền Baby và các bác sĩ Lavish Clinic - By Huyền Baby

Ở góc độ khách hàng, đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy việc làm đẹp ngày nay không chỉ dừng lại ở lựa chọn công nghệ, mà còn là lựa chọn đúng nơi - nơi hội tụ đủ chuyên môn, tiêu chuẩn và hệ sinh thái hỗ trợ để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả lâu dài.

Trong chiến lược phát triển, việc liên tục kết nối với các chuyên gia quốc tế như bác sĩ Suhk Jeong Hoon đang cho thấy định hướng rõ ràng của Lavish Clinic: nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên nền tảng chuyên môn vững chắc, đồng thời tiệm cận với những chuẩn mực toàn cầu trong ngành thẩm mỹ hiện đại.