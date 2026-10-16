AI for Business trước nhu cầu nhân sự hiểu thị trường và cộng tác với AI

Chương trình AI for Business tại UEH.ISB ra đời trước nhu cầu một nguồn nhân lực có thể có thể cộng tác với AI và hiểu về kinh doanh ẢNH: UEH.ISB

Cộng tác với AI trở thành năng lực nghề nghiệp mới

AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức công việc. Báo cáo Work Trend Index 2025 của Microsoft mô tả sự xuất hiện của "Frontier Firm" - mô hình doanh nghiệp vận hành quanh nguồn lực trí tuệ theo nhu cầu, các nhóm làm việc giữa con người và AI agents, cùng vai trò mới của người lao động trong việc giao việc, điều phối và quản lý tác nhân AI.

Báo cáo này cũng ghi nhận 81% lãnh đạo kỳ vọng AI agents sẽ được tích hợp ở mức vừa phải hoặc sâu rộng vào chiến lược AI của doanh nghiệp trong 12-18 tháng tiếp theo. Trong môi trường doanh nghiệp, người làm việc với AI cần biết đặt yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, đọc kết quả, phát hiện sai lệch, điều chỉnh mục tiêu và chịu trách nhiệm với quyết định cuối cùng.

TS Nguyễn Sơn Tùng - Giám đốc chương trình AI for Business - cho biết sinh viên công nghệ trong giai đoạn tới cần học cách làm việc cùng AI như một phần của quy trình chuyên môn. Người học cần hiểu AI hoạt động thế nào, thời điểm phù hợp để sử dụng, cách đặt yêu cầu, cách kiểm chứng kết quả và cách đưa đầu ra của AI vào một quyết định có trách nhiệm.

Từ góc nhìn này, chương trình Cử nhân Tài năng - Công nghệ, ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành AI for Business của Trường Tài năng UEH.ISB được xây dựng theo hướng kết hợp nền tảng khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và tư duy kinh doanh. Trọng tâm của chương trình xây dựng cho sinh viên năng lực hiểu công nghệ, hiểu dữ liệu và biết đặt AI vào bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Bên cạnh kỹ năng AI, thị trường lao động cũng đang cần nhóm nhân sự có khả năng đứng giữa các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp. McKinsey mô tả nhóm lao động này là những người giúp chuyển mục tiêu kinh doanh thành yêu cầu cho đội công nghệ, đồng thời đưa kết quả phân tích thành khuyến nghị có thể thực thi trong tổ chức.

Theo đại diện Trường Tài năng UEH.ISB, yêu cầu trên được cụ thể hóa thành năng lực hiểu cả "ngôn ngữ kỹ thuật" và "ngôn ngữ quản trị" trong chương trình AI for Business. Một sinh viên cần hiểu mô hình, dữ liệu, thuật toán và hệ thống, đồng thời biết khách hàng là ai, doanh nghiệp muốn tối ưu điều gì, chi phí triển khai ra sao, rủi ro nằm ở đâu và hiệu quả có thể đo bằng chỉ số nào.

Nhiều điểm nổi bật trong chương trình AI for Business tại UEH.ISB ẢNH: UEH.ISB

AI for Business tại UEH.ISB: Từ hiểu dữ liệu đến hiểu thị trường

Chương trình AI for Business tại Trường Tài năng UEH.ISB thuộc ngành Khoa học máy tính, có thời gian đào tạo 3,5 năm với 125 tín chỉ, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình hướng đến học sinh có năng lực học tập nổi bật, tư duy logic tốt, yêu thích công nghệ, mạnh về toán - tin - tiếng Anh và muốn phát triển trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, chuyển đổi số.

Về nền tảng công nghệ, sinh viên được học các nội dung như toán học cho công nghệ, đại số tuyến tính, xác suất thống kê, nhập môn lập trình, học máy, thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Ở giai đoạn chuyên sâu, chương trình mở rộng sang lập trình hướng đối tượng, mạng máy tính và an ninh, thị giác máy tính, điện toán đám mây, học sâu, AI tạo sinh và tác tử thông minh.

Điểm mới của chương trình nằm ở phần kinh doanh được đưa vào ngay trong lộ trình đào tạo nhân lực công nghệ. Sinh viên tiếp cận các học phần như phân tích kinh doanh, nguyên lý quản trị, tài chính doanh nghiệp, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành, quản trị nhân sự, quản lý dự án công nghệ.

TS Ngô Công Khánh - Phó trưởng Khoa Tài năng Kinh doanh, Trường Tài năng UEH.ISB - nhấn mạnh chương trình AI for Business được định vị như một chương trình đào tạo nhân lực "cầu nối" giữa công nghệ và kinh doanh. Ngoài học để xây mô hình, sinh viên còn học cách đọc bối cảnh, đặt câu hỏi đúng, đánh giá rủi ro, đo hiệu quả và trình bày giải pháp cho người ra quyết định. Năng lực này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu đưa AI agents, hệ thống tự động hóa và các công cụ phân tích vào nhiều quy trình vận hành.

Theo TS Ngô Công Khánh, một điểm nhấn khác là chương trình được thiết kế với sự tham gia của doanh nghiệp từ các học phần năm nhất và xuyên suốt quá trình học. Sinh viên có cơ hội học qua dự án, thực tập, dự án tốt nghiệp và trải nghiệm cùng doanh nghiệp, qua đó tiếp cận sớm các tình huống thật như dữ liệu chưa hoàn hảo, yêu cầu thay đổi, chi phí giới hạn, rủi ro triển khai và áp lực giải thích kết quả.

TS Ngô Công Khánh nói: "Với nhóm bạn trẻ yêu thích công nghệ nhưng muốn phát triển trong môi trường doanh nghiệp, AI for Business tại UEH.ISB mở ra một hướng học có tính liên ngành rõ rệt. Người học được chuẩn bị để hiểu AI, cộng tác với AI, đồng thời giữ vai trò chủ động trong việc xác định vấn đề, kiểm chứng kết quả và chuyển công nghệ thành giá trị cho thị trường".