Đây là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp: Việc học được đưa từ phòng học tập trung lên nền tảng số, đến với từng người lao động ngay từ ngày đầu nhận việc.

Nghi thức “chạm” thay cho cắt băng khai trương vận hành thử nghiệm Hệ thống đào tạo trực tuyến SAMCO E-Learning tích hợp trí tuệ nhân tạo ẢNH: SAMCO

Trước đây, mỗi đợt tuyển dụng, SAMCO lại phải mở một lớp hội nhập tập trung. Nội dung gần như lặp lại, lịch học phụ thuộc vào giảng viên, người lao động ở các đơn vị xa phải chờ đủ sĩ số mới được học, trong khi việc đo lường từng người đã học đến đâu, hiểu đến mức nào gần như không thể thực hiện một cách hệ thống. SAMCO E-Learning ra đời để tháo gỡ đúng những điểm nghẽn ấy, với một nguyên tắc nhất quán: tri thức doanh nghiệp phải đến với người học ngay khi họ cần, trên bất kỳ thiết bị nào.

Công nghệ của SAMCO E-Learning là trợ lý trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngay trên nền tảng. AI hỗ trợ người học tra cứu, giải đáp và củng cố kiến thức trong quá trình học. AI cũng hỗ trợ cán bộ đào tạo xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề kiểm tra. Hệ thống tự động ghi danh người học theo đơn vị và chức danh, đồng thời tổ chức thi trực tuyến với cơ chế xáo trộn câu hỏi, phân ca thi, thiết lập điểm liệt và chống gian lận.

Nền tảng được thiết kế để triển khai các phương pháp đào tạo hiện đại mà nhiều doanh nghiệp hàng đầu đang áp dụng: học kết hợp (blended learning) giữa lớp trực tiếp, lớp trực tuyến và lớp học trực tuyến thời gian thực; học tập vi mô (microlearning) với các bài học ngắn; học tập cộng đồng (social learning) và trò chơi hóa (gamification) để tăng tính tương tác. Các phương pháp này giúp người làm việc theo ca tại xưởng có thể hoàn thành một bài học ngắn ngay trên điện thoại trong giờ nghỉ, thay vì phải sắp xếp nghỉ việc để tham gia một buổi học tập trung.

Bộ bài giảng hội nhập được xây dựng theo chuẩn SCORM (bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế dành cho bài giảng trực tuyến), kết hợp nhiều định dạng tương tác đa chiều, ghi nhận tiến trình học thực tế và không cho phép tua bỏ qua nội dung. Về an toàn dữ liệu, nền tảng vận hành theo chuẩn bảo mật thông tin quốc tế ISO 27001, chống tải xuống tài liệu, gắn dấu bản quyền (watermark) trên video và mã hóa thông tin người dùng. Song song với không gian số, phòng đào tạo giai đoạn 1 cũng đã được trang bị đồng bộ, tạo nên mô hình đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến hoàn chỉnh.

Giai đoạn vận hành thử nghiệm kéo dài đến hết năm 2026, sau đó sẽ xem xét đưa hệ thống vào vận hành chính thức. Theo kế hoạch, trong năm 2027, các chương trình đào tạo về an toàn lao động, nghiệp vụ chuyên môn và năng lực quản lý sẽ lần lượt được số hóa trên cùng nền tảng.