AI khiến lừa đảo trở nên thuyết phục hơn

Steve Wozniak, người từng chung tay sáng lập Apple với cố CEO Steve Jobs, vừa lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang lại. Ông cho rằng AI có thể bị lợi dụng bởi những nhân tố xấu và trở thành công cụ tạo ra nội dung giả mạo, lừa đảo, thông tin lệch lạc khó phát hiện hơn.

Steve Wozniak lo ngại mặt tiêu cực của AI khi vào tay kẻ xấu Apple

Wozniak khuyến cáo nội dung do AI tạo ra nên được đánh dấu rõ ràng, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của giới lập pháp trong lĩnh vực này. Người đồng sáng lập Apple không phải là nhân vật có tiếng duy nhất trong giới công nghệ quan ngại về những rủi ro AI có thể tạo ra cho xã hội loài người. Nhiều doanh nhân, lãnh đạo tại Thung lũng Silicon cùng học giả, nhà nghiên cứu về lĩnh vực AI đồng loạt ký vào lá thư kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI trong ít nhất 6 tháng tới vì lý do an toàn.

Trả lời BBC mới đây, Woz (tên thường gọi của Steve Wozniak) nói: "AI quá thông minh nhưng đang 'mở' với cả kẻ xấu, những người luôn muốn lừa bạn và che giấu thân phận thực sự của mình". Woz không tin AI có thể thay thế con người vì thiếu đi cảm xúc nhưng cũng cảnh báo sự thông minh của công nghệ này sẽ khiến trò lừa đảo của kẻ gian trở nên đáng tin hơn.

Trong khi đó, tỉ phú Bill Gates lại cho rằng AI là công nghệ mang tính thay đổi cuộc chơi và không ủng hộ việc tạm dừng phát triển lĩnh vực này. Hiện tại, Microsoft - công ty do Bill Gates sáng lập và lãnh đạo nhiều năm - đang đầu tư vào OpenAI để phát triển mô hình ngôn ngữ lớn GPT-3 và GPT-4 mà người dùng thường biết tới với cái tên ChatGPT.