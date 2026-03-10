Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘AI là con dao hai lưỡi’: Học sinh dùng thế nào để không lệ thuộc?
Video Giáo dục

'AI là con dao hai lưỡi': Học sinh dùng thế nào để không lệ thuộc?

Yến Thi - Thúy Hằng
10/03/2026 20:00 GMT+7

Việc ứng dụng AI trong học tập ngày càng trở nên phổ biến, vậy học sinh nên dùng AI như thế nào để đạt hiệu quả mà không bị phụ thuộc?

Chị Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL IELTS Đình Lực, 9.0 IELTS, cựu học sinh chuyên văn Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đang học hỏi thêm vibe coding (tự tạo phần mềm bằng AI), và đang học cách để tạo AI agent tự động hóa các tác vụ mang tính chất lặp đi lặp lại nhiều. ''Mình thường học bằng cách “thực chiến” áp dụng ngay vào những dự án trong công việc/việc nghiên cứu/cuộc sống. Ví dụ, vibe coding xong là mình code các game nho nhỏ để phục vụ việc học trên lớp và ở nhà của học viên. Mình còn dùng vibe coding để số hóa các bài test, các công cụ thu thập dữ liệu cho nghiên cứu của mình. Ngoài ra còn code phần mềm để theo dõi chế độ ăn uống hằng ngày của con mình hay tạo shopping list cho mình''.

‘AI là con dao hai lưỡi’: Học sinh dùng thế nào để không lệ thuộc? - Ảnh 1.

Thạc sĩ Trần Anh Khoa, Chị Hà Đặng Như Quỳnh và Trần Đức Tài có nhiều chia sẻ thiết thực về ứng dụng AI trong việc học

Còn thạc sĩ Trần Anh Khoa, Giám đốc học thuật tại DOL IELTS Đình Lực, thông tin dùng những công cụ AI khác nhau không chỉ dùng để soạn thảo tài liệu dạng văn bản, phục vụ mục đích nghiên cứu thông tin, mà còn để tạo ra những ứng dụng giáo dục có thể làm tăng trải nghiệm học hiệu quả của học viên.

Trần Đức Tài, thủ khoa khối B kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cho hay thường dùng ChatGPT, Gemini, Notebook LM trong học tập. ''Với em, dùng AI không sai nhưng phải biết cách dùng. Trước nhất, trong khoa học tuyệt đối không thể để kiến thức sai lệch. Mọi thông tin từ AI đều phải được kiểm chứng. Em thường hay cho Gemini tra xuất nguồn để xem đó có phải là một nguồn uy tín hay không, đồng thời cũng dùng kiến thức hiện tại của mình để phản biện. Bên cạnh đó, em cũng thường cho AI một số nguồn tài liệu, AI có thể tạo cho em một số đề để em ôn tập kiến thức, như vậy đảm bảo đầu vào không bị “tạp nham”. AI là con dao hai mặt, nếu biết áp dụng thì nó tốt cho mình, còn không, khi mình lạm dụng thì rất có hại. Nó sẽ làm hại tư duy của mình. Cái khiến cho mình nhớ là tư duy của mình, chứ không phải kiến thức học thuộc. Mình nghĩ các bạn nên coi nó là công cụ để ôn tập thôi, đừng bị lạm dụng”, Đức Tài chia sẻ.

‘AI là con dao hai lưỡi’: Học sinh dùng thế nào để không lệ thuộc?

