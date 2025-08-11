Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

AI 'mạnh nhất lịch sử' của OpenAI gây thất vọng

Khương Nha
Khương Nha
11/08/2025 17:04 GMT+7

GPT-5 - mô hình được OpenAI giới thiệu là mạnh nhất lịch sử - lại khiến ChatGPT "kém thông minh hơn" và nhận về nhiều phản hồi tiêu cực từ người dùng.

CEO Sam Altman dành nhiều lời có cánh cho GPT-5, mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) mới nhất vừa được OpenAI ra mắt. Ông nói: "Khi dùng GPT-3, bạn sẽ như đang trò chuyện với một học sinh trung học. GPT-4 như một sinh viên đại học. Còn GPT-5 là lần đầu tiên mang lại cảm giác bạn đang có một chuyên gia trình độ tiến sĩ ngay trong túi".

GPT-5 được xem là cột mốc quan trọng của OpenAI trong bối cảnh sức ép từ các đối thủ ngày một lớn. Công ty cho biết mô hình này hoạt động tốt hơn trong các lĩnh vực lập trình và suy luận phức tạp. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, GPT-5 đã nhận về nhiều đánh giá tiêu cực.

Người dùng thất vọng, CEO Sam Altman đổ lỗi hệ thống

Bloomberg cho biết chưa đầy 24 giờ sau khi phát hành GPT-5, OpenAI đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn người dùng cho biết mô hình AI mới nhất hoạt động không ổn định, thường xuyên bị nhầm lẫn.

Ví dụ khi hỏi có bao nhiêu chữ cái "b" trong từ "blueberry", ban đầu GPT-5 trả lời "ba". Sau khi được yêu cầu "suy nghĩ kỹ hơn", chatbot mới đưa ra câu trả lời đúng. Nhiều người dùng cho biết mô hình mạnh nhất của OpenAI thường xuyên mắc lỗi ở các câu hỏi toán học và chính tả đơn giản.

AI mạnh nhất lịch sử của OpenAI gây thất vọng - Ảnh 1.

GPT-5 được giới thiệu là có trình độ ngang tiến sĩ, sẵn sàng phục vụ người dùng ChatGPT

ẢNH: Chụp màn hình

Noah Giansiracusa, Phó giáo sư toán học tại Đại học Bentley (Mỹ) nói với Bloomberg rằng ông không mấy ấn tượng với GPT-5 dù nó có "một số cải tiến". Khả năng lập luận và trả lời của mô hình vẫn ở mức khiêm tốn hơn nhiều so với kỳ vọng của ông. 

Tình trạng tương tự xảy ra trên buổi AMA (Ask me Anything - Hỏi tôi bất kỳ điều gì) trên Reddit hôm 8.8, do CEO Sam Altman dẫn dắt. Phần lớn người dùng tỏ ra thất vọng vì không được quyền tự chọn mô hình nào sẽ tương tác với mình. Ông Altman hứa sẽ thực hiện một số nâng cấp để giải quyết vấn đề này, giúp hệ thống "minh bạch hơn". 

Khi ông đặt câu hỏi: "Các bạn có thấy chất lượng bài viết của GPT-5 kém hơn bản tiền nhiệm không?", phần lớn người dùng nhanh chóng để lại bình luận: "Có".

Đáp lại phản hồi của người dùng, CEO OpenAI nói hệ thống đang gặp một chút sự cố: "GPT-5 sẽ có vẻ thông minh hơn kể từ hôm nay. Hôm qua, bộ chuyển mạch tự động bị hỏng và ngừng hoạt động một lúc. Điều này khiến GPT-5 kém thông minh hơn hẳn". 

Tuy nhiên vẫn có một số đánh giá tốt về GPT-5. Ethan Mollick, Giáo sư tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) là người thường xuyên thử nghiệm với các mô hình AI, đã rất kinh ngạc trước khả năng của GPT-5. Ông nói mô hình AI này giúp việc lập trình trở nên đơn giản hơn và khả năng nghiên cứu cũng rất ấn tượng. "Bản thân GPT-5 có thể làm được nhiều thứ mà không cần hướng dẫn quá chi tiết. Đôi khi nó cho ra kết quả phi thường nhưng lắm lúc cũng rất máy móc. Đó chính là điều khiến mô hình trở nên thú vị", ông viết trên blog cá nhân.

Học giả Trung Quốc chê GPT-5 thiếu đột phá

Dù các dịch vụ của OpenAI không có sẵn ở Trung Quốc, giới nghiên cứu nước này cũng rất nhanh chóng tiếp cận và có những đánh giá ban đầu về GPT-5. 

"GPT-5 không có gì quá vượt trội so với các mô hình AI của Trung Quốc. Nó không đủ gây áp lực cho các nhà nghiên cứu và phát triển trong nước", SCMP dẫn lời Phó giáo sư AI Zhang Linfeng của Đại học Giao thông Thượng Hải.

Ông Zhang cho biết GPT-5 không có những đột phá mang tính cách mạng và hoạt động một cách mờ nhạt. Theo ông, khả năng suy luận của mô hình không phải đột phá mới, các công ty Trung Quốc như Alibaba đã sớm trang bị chức năng tương tự trên một số hệ thống AI của họ.

Tuy nhiên, Phó giáo sư AI Zhang vẫn ghi nhận OpenAI đã giúp GPT-5 giảm đáng kể hiện tượng "ảo giác", cải thiện khả năng lập trình và nâng cao trí thông minh tổng thể.

Sau những phản hồi trái chiều của người dùng về GPT-5, CEO Sam Altman đã thừa nhận việc nâng cấp từ GPT-4o lên GPT-5 không mấy suôn sẻ, khiến ChatGPT mới "kém thông minh hơn hẳn". Do đó, công ty sẽ đưa mô hình GPT-4o về lại.

AI sản xuất video quá nhanh, quá dễ: Thách thức với nhà sáng tạo thật

Tin liên quan

CEO OpenAI nói gì trước sự trỗi dậy của DeepSeek?

CEO OpenAI nói gì trước sự trỗi dậy của DeepSeek?

Cuộc chiến AI (trí tuệ nhân tạo) bắt đầu nóng lên khi CEO OpenAI Sam Altman lên tiếng về DeepSeek.

Meta ra mắt AI tạo video cạnh tranh OpenAI

Khám phá thêm chủ đề

Altman Sam Altman mô hình AI OPENAI ChatGPT AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận