AI 'mạnh nhất lịch sử' của OpenAI gây thất vọng

CEO Sam Altman dành nhiều lời có cánh cho GPT-5, mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) mới nhất vừa được OpenAI ra mắt. Ông nói: "Khi dùng GPT-3, bạn sẽ như đang trò chuyện với một học sinh trung học. GPT-4 như một sinh viên đại học. Còn GPT-5 là lần đầu tiên mang lại cảm giác bạn đang có một chuyên gia trình độ tiến sĩ ngay trong túi".

GPT-5 được xem là cột mốc quan trọng của OpenAI trong bối cảnh sức ép từ các đối thủ ngày một lớn. Công ty cho biết mô hình này hoạt động tốt hơn trong các lĩnh vực lập trình và suy luận phức tạp. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, GPT-5 đã nhận về nhiều đánh giá tiêu cực.

Người dùng thất vọng, CEO Sam Altman đổ lỗi hệ thống

Bloomberg cho biết chưa đầy 24 giờ sau khi phát hành GPT-5, OpenAI đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn người dùng cho biết mô hình AI mới nhất hoạt động không ổn định, thường xuyên bị nhầm lẫn.

Ví dụ khi hỏi có bao nhiêu chữ cái "b" trong từ "blueberry", ban đầu GPT-5 trả lời "ba". Sau khi được yêu cầu "suy nghĩ kỹ hơn", chatbot mới đưa ra câu trả lời đúng. Nhiều người dùng cho biết mô hình mạnh nhất của OpenAI thường xuyên mắc lỗi ở các câu hỏi toán học và chính tả đơn giản.

GPT-5 được giới thiệu là có trình độ ngang tiến sĩ, sẵn sàng phục vụ người dùng ChatGPT ẢNH: Chụp màn hình

Noah Giansiracusa, Phó giáo sư toán học tại Đại học Bentley (Mỹ) nói với Bloomberg rằng ông không mấy ấn tượng với GPT-5 dù nó có "một số cải tiến". Khả năng lập luận và trả lời của mô hình vẫn ở mức khiêm tốn hơn nhiều so với kỳ vọng của ông.



Tình trạng tương tự xảy ra trên buổi AMA (Ask me Anything - Hỏi tôi bất kỳ điều gì) trên Reddit hôm 8.8, do CEO Sam Altman dẫn dắt. Phần lớn người dùng tỏ ra thất vọng vì không được quyền tự chọn mô hình nào sẽ tương tác với mình. Ông Altman hứa sẽ thực hiện một số nâng cấp để giải quyết vấn đề này, giúp hệ thống "minh bạch hơn".

Khi ông đặt câu hỏi: "Các bạn có thấy chất lượng bài viết của GPT-5 kém hơn bản tiền nhiệm không?", phần lớn người dùng nhanh chóng để lại bình luận: "Có".

Đáp lại phản hồi của người dùng, CEO OpenAI nói hệ thống đang gặp một chút sự cố: "GPT-5 sẽ có vẻ thông minh hơn kể từ hôm nay. Hôm qua, bộ chuyển mạch tự động bị hỏng và ngừng hoạt động một lúc. Điều này khiến GPT-5 kém thông minh hơn hẳn".

Tuy nhiên vẫn có một số đánh giá tốt về GPT-5. Ethan Mollick, Giáo sư tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) là người thường xuyên thử nghiệm với các mô hình AI, đã rất kinh ngạc trước khả năng của GPT-5. Ông nói mô hình AI này giúp việc lập trình trở nên đơn giản hơn và khả năng nghiên cứu cũng rất ấn tượng. "Bản thân GPT-5 có thể làm được nhiều thứ mà không cần hướng dẫn quá chi tiết. Đôi khi nó cho ra kết quả phi thường nhưng lắm lúc cũng rất máy móc. Đó chính là điều khiến mô hình trở nên thú vị", ông viết trên blog cá nhân.

Học giả Trung Quốc chê GPT-5 thiếu đột phá

Dù các dịch vụ của OpenAI không có sẵn ở Trung Quốc, giới nghiên cứu nước này cũng rất nhanh chóng tiếp cận và có những đánh giá ban đầu về GPT-5.

"GPT-5 không có gì quá vượt trội so với các mô hình AI của Trung Quốc. Nó không đủ gây áp lực cho các nhà nghiên cứu và phát triển trong nước", SCMP dẫn lời Phó giáo sư AI Zhang Linfeng của Đại học Giao thông Thượng Hải.

Ông Zhang cho biết GPT-5 không có những đột phá mang tính cách mạng và hoạt động một cách mờ nhạt. Theo ông, khả năng suy luận của mô hình không phải đột phá mới, các công ty Trung Quốc như Alibaba đã sớm trang bị chức năng tương tự trên một số hệ thống AI của họ.

Tuy nhiên, Phó giáo sư AI Zhang vẫn ghi nhận OpenAI đã giúp GPT-5 giảm đáng kể hiện tượng "ảo giác", cải thiện khả năng lập trình và nâng cao trí thông minh tổng thể.

Sau những phản hồi trái chiều của người dùng về GPT-5, CEO Sam Altman đã thừa nhận việc nâng cấp từ GPT-4o lên GPT-5 không mấy suôn sẻ, khiến ChatGPT mới "kém thông minh hơn hẳn". Do đó, công ty sẽ đưa mô hình GPT-4o về lại.