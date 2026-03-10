Ái nữ nghệ sĩ cải lương Minh Phụng đình đám một thời giờ ra sao?

Trong ký ức của nhiều khán giả yêu mến showbiz Việt thập niên 1990, Y Phụng luôn là một cái tên chiếm giữ vị trí đặc biệt. Cô không chỉ nổi bật bởi nhan sắc sắc sảo, gợi cảm cùng phong cách biểu diễn bốc lửa, mà còn bởi cá tính thẳng thắn, đôi khi gai góc đến mức khiến dư luận phải không ngừng tranh luận. Ở thời điểm mà hình ảnh của các nghệ sĩ nữ thường gắn liền với sự kín đáo, dịu dàng và e ấp, Y Phụng xuất hiện như một "làn gió" hoàn toàn khác lạ: táo bạo, hiện đại, phóng khoáng và chưa bao giờ e ngại nói lên quan điểm cá nhân.

Nhan sắc của Y Phụng ở tuổi U.50 Ảnh: NVCC





Tuổi thơ nhung lụa trong gia tộc cải lương lừng danh

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật danh giá bậc nhất thời bấy giờ. Cha cô là cố nghệ sĩ cải lương Minh Phụng – người từng được công chúng ái mộ xưng tụng là "hoàng tử cải lương", một trong những kép chính lừng danh của sân khấu miền Nam. Mẹ cô, nghệ sĩ Kiều Tiên, cũng là một cô đào sắc sảo được đông đảo khán giả yêu mến.

Nghệ danh "Y Phụng" do chính cha cô ưu ái đặt cho con gái, như một cách gửi gắm niềm tin và kỳ vọng rằng ái nữ sẽ tiếp nối truyền thống rực rỡ của gia đình. Trong những vở cải lương cô tham gia diễn xuất khi còn nhỏ xíu, tên của cô luôn được người cha nổi tiếng cẩn thận ghi chép trên các băng đĩa là Ngô Y Phụng.

Tuổi thơ của Y Phụng gắn liền với ánh đèn rực rỡ nơi hậu trường sân khấu, với những chuyến lưu diễn dài ngày cùng cha mẹ và tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Nhắc lại thời kỳ hoàng kim của gia đình, đó là một kỷ nguyên mà nghệ thuật sân khấu cải lương ngự trị ở đỉnh cao, các đoàn hát đi đến đâu cũng chật kín người xem. Khi ấy, các bầu sô liên tục tìm đến tận nhà để chốt lịch diễn, tiền đặt cọc được mang đến tận nơi, có người mang theo tiền mặt, có người đặt cọc bằng bó vàng. Thậm chí sau này khi Y Phụng đi hát, bầu sô cũng sẵn sàng mang vàng đến tận nhà để đặt cọc trước hàng chục suất diễn cho cô.

Phong cách gợi cảm của Y Phụng Ảnh: NVCC

Sinh ra trong điều kiện kinh tế gia đình sung túc, Y Phụng lớn lên mà không hề biết đến sự thiếu thốn vật chất. Con đường nghệ thuật của cô bắt nguồn hoàn toàn từ đam mê chứ không hề bị đè nặng bởi áp lực mưu sinh cơm áo. Dù sớm kiếm ra tiền, nhưng từ những ngày đầu đi hát cho đến tận lúc đóng phim sầm uất nhất, toàn bộ cát sê của Y Phụng đều do cha mẹ nhận và quản lý. Phải đến khi chính thức lấy chồng và sang Mỹ định cư, ái nữ nhà Minh Phụng mới tự tay cầm những đồng tiền do chính mình làm ra.

Bước ngoặt màn bạc và sự biết ơn dành cho 'người anh cả' Lê Tuấn Anh

Hành trình nghệ thuật của Y Phụng bắt đầu từ rất sớm. Năm 13 tuổi, cô đã xách vali theo các đoàn hát đi biểu diễn khắp các sân khấu tỉnh lẻ cùng những cái tên như Minh Thuận, Nhật Hào. Khi ấy, cô chỉ là một ca sĩ trẻ hát lót, say mê ánh đèn đến mức đi hát mà chẳng bận tâm đến cát sê, chỉ cần được đứng trên sân khấu và được khán giả nhìn thấy là đã đủ hạnh phúc.

Tuy nhiên, chính sự phóng khoáng và khác biệt đã tạo nên sức hút khó cưỡng của Y Phụng. Đặc biệt yêu thích băng đĩa nhạc hải ngoại và phong cách táo bạo của siêu sao Madonna, Y Phụng mang một luồng sinh khí mới mẻ, bốc lửa và quyến rũ lên sân khấu. Những màn cover cuồng nhiệt các ca khúc quốc tế như You're My Heart, You're My Soul của cô đã khiến khán giả trẻ thời đó phát cuồng. Dù lúc bấy giờ Y Phụng vẫn chưa phải là một tên tuổi lớn, nhưng chính sức nóng từ phong cách biểu diễn gợi cảm đã buộc các bầu sô sân khấu ca nhạc đêm nào cũng phải xếp lịch cho cô xuất hiện để giữ chân lớp khán giả trẻ tuổi.

Con gái nghệ sĩ cải lương Minh Phụng tận hưởng cuộc sống bình yên ở Mỹ Ảnh: NVCC

Chính sức hút tự nhiên nơi các sân khấu ca nhạc này đã lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Lê Dân – người được mệnh danh là "đạo diễn phù thủy" của điện ảnh Việt. Nhận thấy tiềm năng rực sáng của cô ca sĩ trẻ, đạo diễn Lê Dân đã trực tiếp nhấc điện thoại gọi cho mẹ của Y Phụng để ngỏ lời mời cô tham gia bộ phim Riêng chỉ có anh.

Đó là một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời Y Phụng. Trong tác phẩm này, cô được tin tưởng giao phó vai chính Kim Thoa, diễn xuất cạnh hai ngôi sao điện ảnh lừng lẫy thời bấy giờ là Lê Tuấn Anh và Diễm Hương. Thành công vang dội của vai diễn Kim Thoa đã trở thành bệ phóng hoàn hảo, giúp các nhà sản xuất phim tin tưởng và liên tục gửi kịch bản đến tay cô.

Y Phụng luôn khẳng định sự nghiệp điện ảnh của cô thăng hoa là nhờ sự may mắn từ vai diễn đầu tay này. Giai đoạn đầu và phần lớn các bộ phim điện ảnh Việt Nam của cô đều đóng cặp cùng tài tử Lê Tuấn Anh chứ không phải Lý Hùng như nhiều người vẫn lầm tưởng. Trong thâm tâm, Y Phụng luôn dành một sự trân trọng và mang ơn sâu sắc đến bác đạo diễn Lê Dân, đồng thời xem tài tử Lê Tuấn Anh như một người anh cả đầy kính trọng trong đại gia đình điện ảnh của mình.

Đáng chú ý, trong suốt thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Y Phụng không hề có ê kíp hậu thuẫn hay stylist định hình phong cách. Mọi thứ từ trang phục, phong cách trang điểm đậm nét phương Tây cho đến những bước nhảy táo bạo đều do cô tự xem phim Hồng Kông, xem ca nhạc quốc tế rồi tự học theo. Tuy nhiên, sự khác biệt cũng khiến cô trở thành đề tài tranh cãi. Trong bối cảnh xã hội còn khá khắt khe với hình ảnh phụ nữ trong showbiz, lối sống phóng khoáng của Y Phụng từng khiến dư luận bàn tán. Hình ảnh cô lái xe Vespa, diện trang phục gợi cảm hay xuất hiện tại các vũ trường sang trọng từng được xem là khá "nổi loạn" so với chuẩn mực lúc bấy giờ. Nhưng nữ nghệ sĩ không quá bận tâm đến những lời dị nghị: "Ôi, nghệ sĩ phải có cá tính. Nếu ai cũng giống nhau thì còn gì thú vị".

Con gái của NSƯT Minh Phụng chọn cuộc sống bình yên nơi xứ người

Năm 2005, khi sự nghiệp vẫn đang ở giai đoạn thuận lợi, Y Phụng bất ngờ quyết định kết hôn và sang Mỹ định cư. Thời điểm đó, lựa chọn của cô khiến không ít khán giả tiếc nuối, bởi nữ nghệ sĩ vẫn đang là gương mặt quen thuộc của màn ảnh và sân khấu ca nhạc.

Chia sẻ về quyết định này, Y Phụng cho biết cô đôi khi vẫn có chút bâng khuâng khi nghĩ lại. Tuy nhiên, lúc ấy cha cô – cố nghệ sĩ Minh Phụng – đang lâm bệnh nặng và mong muốn lớn nhất là nhìn thấy con gái yên bề gia thất. Vì chữ hiếu, cô chấp nhận rời xa ánh đèn sân khấu.

Nghệ sĩ Y Phụng và con gái Paris Ảnh: NVCC

Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Nếu ở lại Việt Nam, có thể sự nghiệp của tôi vẫn tiếp tục với nhiều vai diễn điện ảnh. Đến giờ tôi vẫn nhớ phim lắm. Ca hát là bên ngoại, còn điện ảnh là bên nội, tôi muốn theo nghề cho đến chết".

Sang Mỹ 7 năm, cô quyết định ly hôn khi không còn tiếng nói chung. Sau đổ vỡ hôn nhân đầu, Y Phụng đã tìm thấy bến đỗ bình yên thứ hai bên một doanh nhân Việt kiều vào năm 2016. Hai năm sau, cô vỡ òa hạnh phúc khi hạ sinh tiểu công chúa Paris ở độ tuổi cận kề 40. Sự xuất hiện của con gái nhỏ đã chính thức khép lại những tháng ngày lãng du, đưa cuộc đời cô lật sang một trang mới đằm thắm và trọn vẹn hơn.

Sau khi sinh con, Y Phụng từng tăng cân nên khá e dè khi xuất hiện trước công chúng. "Thời gian qua sinh con tôi mập quá nên không dám xuất hiện. Bây giờ tôi đã ốm lại, có thể tự tin đứng trước ống kính, nhưng đứng trước hàng ngàn khán giả thì vẫn còn lo họ chê mình xấu", cô nói.

Hiện tại, ở độ tuổi U.50, Y Phụng đang tận hưởng cuộc sống viên mãn và bình yên tại California (Mỹ). Dù đã rời xa trung tâm của showbiz Việt, cô vẫn duy trì kỷ luật bản thân nghiêm ngặt bằng việc tập gym và aerobic mỗi ngày để gìn giữ vóc dáng bốc lửa cùng nhan sắc vượt thời gian. Thỉnh thoảng, vì nhớ nghề, cô vẫn nhận lời góp mặt trong các chương trình ca nhạc lớn của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, tiếp tục "đốt cháy" sân khấu bằng nguồn năng lượng chưa bao giờ cạn kiệt.