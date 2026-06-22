Ai phải làm lại giấy ủy quyền nhận lương hưu trước tháng 7?

Theo quy định mới của luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, nhiều giấy ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH cũ sẽ hết hiệu lực, buộc người dân phải lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận tiền qua tài khoản cá nhân để tránh gián đoạn quyền lợi.

Cán bộ BHXH hỗ trợ người dân P.Kim Liên (Hà Nội) làm giấy ủy quyền nhận lương hưu ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, các trường hợp ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH thực hiện trước ngày 1.7.2025 có giá trị đến hết ngày 30.6.2026. Văn bản ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu và trợ cấp BHXH cũng chỉ có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia (BHXH TP.Hà Nội), cho biết, quy định mới nhằm tăng cường quản lý và đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng. Người dân vẫn có quyền ủy quyền cho người khác nhận lương hưu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan, nhưng bắt buộc phải lập giấy ủy quyền mới đúng quy định nếu có nhu cầu tiếp tục.

Theo đó, đối với trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trường hợp ủy quyền ký từ ngày 1.7.2025 thì có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký.

Trường hợp ủy quyền ký trước ngày 1.7.2025, nếu hết hạn trước 30.6.2026 thì có giá trị đến ngày hết hạn; nếu hết hạn sau 30.6.2026 thì có giá trị đến ngày này.

Hơn 20.000 trường hợp chưa hoàn tất thủ tục ủy quyền nhận lương hưu

Theo bà Minh Châu, từ ngày 18.4 đến nay, BHXH TP.Hà Nội và BHXH các cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các chi nhánh và hệ thống bưu điện để hỗ trợ người dân chứng thực chữ ký trong hồ sơ ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Tính đến ngày 17.6, đã có gần 72.000 người dân thực hiện lập lại giấy ủy quyền hoặc chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân chính chủ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 20.000 trường hợp chưa hoàn tất thủ tục.

Theo đại diện BHXH TP.Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu là phần lớn người hưởng lương hưu thuộc nhóm cao tuổi, sức khỏe hạn chế, gặp khó khăn trong việc đi lại để thực hiện thủ tục chứng thực và nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa nắm rõ quy định mới hoặc còn tâm lý chờ đến sát thời hạn mới thực hiện.

Người già yếu có được hỗ trợ tại nhà?

Thời hạn hoàn thành thủ tục trước ngày 30.6 đang đến gần khiến nhiều người dân băn khoăn, đặc biệt là các trường hợp người hưởng lương hưu đang bị bệnh, nằm viện hoặc tuổi cao sức yếu, không thể trực tiếp đi làm thủ tục.

Trả lời vấn đề này, theo cơ quan BHXH, đối với những trường hợp không thể tự di chuyển, UBND các phường đang phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công lập danh sách, cử các tổ công tác đến tận nhà hỗ trợ xác nhận ủy quyền cho người dân.

Đơn cử như tại P.Kim Liên (Hà Nội), chính quyền địa phương và cán bộ đã và đang thực hiện ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng lên tới hơn 1.900 người.

Để bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đúng người hưởng, đúng quy định, tránh gián đoạn quyền lợi, BHXH TP.Hà Nội đề nghị các trường hợp thuộc diện phải lập lại giấy ủy quyền khẩn trương hoàn thành thủ tục trước ngày 30.6.

BHXH TP.Hà Nội lưu ý hồ sơ ủy quyền lương hưu gồm: giấy ủy quyền đã được chứng thực, căn cước công dân của người ủy quyền, căn cước công dân của người được ủy quyền và đơn đề nghị theo mẫu 14-SHB. Trường hợp không xuất trình căn cước công dân cần có VNeID cấp độ 2.

Với trường hợp tiếp tục ủy quyền, người hưởng nộp văn bản ủy quyền (đã được chứng thực) theo quy định của pháp luật, kèm theo văn bản đề nghị (theo mẫu). Trường hợp nhận trực tiếp qua tài khoản chính chủ, lập văn bản đề nghị (theo mẫu).

Nơi tiếp nhận hồ sơ ủy quyền là cơ quan BHXH (người hưởng có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính); các điểm tiếp nhận của Trung tâm phục vụ hành chính công; các bưu điện trung tâm.

Trường hợp đề nghị chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản của người hưởng có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.

BHXH TP.Hà Nội khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân chính chủ của người thụ hưởng. Người dân khi gặp vướng mắc có thể liên hệ cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hướng dẫn.