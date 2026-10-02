Ai sẽ đăng quang Miss Universe Vietnam 2026?

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Trịnh Mỹ Anh, Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Thị Hồng Đăng, MLee, Nguyễn Diệu Huyền hay Emma Lê là những ứng viên được đánh giá cao tại Miss Universe Vietnam 2026.
Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối 2.10 tại Hải Phòng, với màn tranh tài của 30 người đẹp. Năm nay, cuộc thi quy tụ nhiều ứng viên có thế mạnh về hình thể cùng kỹ năng trình diễn tốt và hiệu ứng về mặt truyền thông.
Trong đó, một số gương mặt từng giành thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc, điển hình như Trịnh Mỹ Anh (Miss Earth Water 2025), Nguyễn Quỳnh Anh (á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024), Trịnh Thị Hồng Đăng (á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023)... Trong khi đó nhan sắc của những "bông hồng lai" như MLee hay Emma Lê cũng được đánh giá cao.
Sắc vóc dàn ứng viên Miss Universe Vietnam 2026
Một số ứng viên có khả năng gây bất ngờ trong đêm chung kết
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