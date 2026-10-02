Ai sẽ đăng quang Miss Universe Vietnam 2026?

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối 2.10 tại Hải Phòng, với màn tranh tài của 30 người đẹp. Năm nay, cuộc thi quy tụ nhiều ứng viên có thế mạnh về hình thể cùng kỹ năng trình diễn tốt và hiệu ứng về mặt truyền thông.

Trong đó, một số gương mặt từng giành thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc, điển hình như Trịnh Mỹ Anh (Miss Earth Water 2025), Nguyễn Quỳnh Anh (á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024), Trịnh Thị Hồng Đăng (á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023)... Trong khi đó nhan sắc của những "bông hồng lai" như MLee hay Emma Lê cũng được đánh giá cao.

Sắc vóc dàn ứng viên Miss Universe Vietnam 2026

Sự trở lại của Quỳnh Anh tại Miss Universe Vietnam 2026 khiến khán giả bất ngờ. Cô gây ấn tượng với kỹ năng trình diễn tốt, cùng sắc vóc nổi bật với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 82-63-90. Cô từng đoạt loạt thành tích ấn tượng như á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Supermodel Me 2021 và á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 Ảnh: BTC

Trịnh Mỹ Anh gây bất ngờ khi tiếp tục thử sức ở một cuộc thi nhan sắc sau thành tích Miss Earth Water 2025. Người đẹp đến từ Hà Nội ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 87-63-93. Trong hồ sơ đăng ký, người đẹp khẳng định bản thân không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tuy nhiên, việc Mỹ Anh thi Miss Universe Vietnam 2026 trong khi vẫn đang đương nhiệm gây tranh luận trên mạng xã hội Ảnh: BTC

Trịnh Thị Hồng Đăng được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 86-62-94, từng giành danh hiệu á hậu 2 tại sân chơi nhan sắc này vào năm 2024. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1994 hoạt động với vai trò diễn giả, nhà đào tạo về kỹ năng cảm xúc và cố vấn chiến lược - thương hiệu Ảnh: BTC

MLee là nhan sắc lai gây chú ý tại Miss Universe Vietnam 2026. Sau thành tích top 5 ở mùa giải 2024, cô quyết định trở lại sân chơi nhan sắc này, mang theo những trải nghiệm đã tích lũy cùng tinh thần sẵn sàng bước vào một hành trình mới, chinh phục những giới hạn mới. Cô cao 1,76 m, số đo ba vòng 86-64-95 Ảnh: BTC

Sau thành tích top 6 Miss Universe Vietnam 2023, Emma Lê được khán giả ủng hộ khi trở lại đường đua nhan sắc. Dù sở hữu chiều cao 1,68 m, nhưng lợi thế của con gái diễn viên Lê Hóa là gương mặt sắc sảo cùng hình thể nóng bỏng, với số đo ba vòng 86-62-90. Trở lại đấu trường nhan sắc, Emma Lê tiếp tục hoàn thiện bản thân, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu cao hơn Ảnh: BTC

Nguyễn Diệu Huyền (rapper Pháo) gây bất ngờ khi thử sức ở Miss Universe Vietnam 2026. Cô sở hữu chiều cao 1,68 m, số đo ba vòng 80-58-90. Trước khi ghi danh thi hoa hậu, cô hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực âm nhạc. Đợt tết 2026, người đẹp đến từ Tuyên Quang tham gia phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành Ảnh: BTC

Hoàng Như Mỹ sinh năm 1997, quê Lâm Đồng. Dù sở hữu chiều cao hạn chế 1,68 m nhưng cô ghi điểm nhờ vóc dáng chuẩn với số đo 84-62-92 cùng kỹ năng trình diễn tốt. Ứng viên 29 tuổi thuộc nhóm thí sinh có kinh nghiệm dự thi nhan sắc và từng là học trò của Minh Hằng tại The Face Vietnam 2018 Ảnh: BTC

H’Duyên Bkrông sinh năm 2000, hoạt động trong vai trò người mẫu. Cô sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 86-64-93. Cô từng tham gia The New Mentor và là thành viên của đội Hồ Ngọc Hà Ảnh: BTC

Một số ứng viên có khả năng gây bất ngờ trong đêm chung kết Ảnh: BTC



