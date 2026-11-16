Ai sẽ trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan khi Lê Giang Patrik vắng mặt?

Việc 4 cầu thủ CLB Công an TP.HCM rời đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Loan khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh đội hình trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan. Đáng chú ý nhất là vị trí thủ môn, nơi Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt đứng trước cơ hội hiếm có để chứng minh năng lực.