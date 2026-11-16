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    Ai sẽ trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan khi Lê Giang Patrik vắng mặt?

    Ai sẽ trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan khi Lê Giang Patrik vắng mặt?

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên
    Việc 4 cầu thủ CLB Công an TP.HCM rời đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Loan khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh đội hình trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan. Đáng chú ý nhất là vị trí thủ môn, nơi Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt đứng trước cơ hội hiếm có để chứng minh năng lực.

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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