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Ai sẽ trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan khi Lê Giang Patrik vắng mặt?
Việc 4 cầu thủ CLB Công an TP.HCM rời đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Loan khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh đội hình trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan. Đáng chú ý nhất là vị trí thủ môn, nơi Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt đứng trước cơ hội hiếm có để chứng minh năng lực.
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