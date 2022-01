Ai sẽ vô địch CAN 2021?

Mohamed Salah (Liverpool) là ngôi sao đáng chú ý nhất. Đội tuyển Ai Cập của anh cũng là đội bóng đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch châu Phi. Nhưng trong giải đấu gần đây nhất, Algeria của Riyad Mahrez mới là đội vô địch, sau khi thắng Senegal của Sadio Mane 1-0 trong trận chung kết. Tại giải năm nay, thị trường cá cược xếp 3 đội bóng vừa nêu vào hàng ứng cử viên vô địch nặng ký nhất.

Cũng cần lưu ý, CAN diễn ra 2 năm/lần, vào các năm lẻ. Giải CAN 2021 đáng lẽ đã diễn ra trong mùa hè vừa qua, nhưng bị dời đến tháng này vì ảnh hưởng của Covid-19. Chính vì điều này mà hàng loạt CLB châu Âu - nhất là các đội ở Premier League, bị mất hảo thủ cho CAN 2021 (nếu giải diễn ra trong mùa hè thì không có tranh cãi gì). Theo thể thức hiện thời, vòng chung kết CAN gồm 24 đội, chia thành 6 bảng, chọn 16 đội vào vòng knock-out (cách thức giống như vòng chung kết EURO).

Bóng đá châu Phi còn có Nigeria, Cameroon, Morocco, Bờ Biển Ngà, Ghana và Tunisia đều rất đáng kể. Nhưng mỗi đội đều đang có vấn đề riêng trong thời điểm này, và đây không phải là lúc mạnh nhất của họ. Vì xung đột cá nhân, HLV Vahid Halilhodzic đã loại ngôi sao Chelsea Hakim Ziyech ra khỏi đội tuyển Morocco. Nigeria thì mới sa thải HLV Gernot Rohr ngay trong tháng trước, thay bằng nhân vật Augustine Owen Eguavoen, không ai biết đến. Một trong những nhược điểm thường trực của các đội mạnh châu Phi là họ hay “tự bắn vào chân mình”. Nigeria và Morocco chính là những trường hợp như thế. Bờ Biển Ngà đã sớm dừng chân ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi. Ngay cả Cameroon, dù có ưu thế sân nhà, cũng không được đánh giá cao do đang ở vào giai đoạn thoái trào, không có ngôi sao nào đáng kể. Ghana cũng vậy.

Với Algeria, mục tiêu tại CAN 2021 không chỉ là bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Đội bóng của HLV Djamel Belmadi còn đang quyết tâm làm nên kỷ lục thế giới về số trận liên tiếp không thua. Cách đây không lâu, đội tuyển Ý đã lập kỷ lục bất bại trong 37 trận liên tiếp. Thành tích bất bại hiện thời của Algeria là 33 trận. Từ khi đoạt Cúp châu Phi 2019 đến nay, thầy trò Belmadi vẫn chưa hề nếm mùi thất bại.





Đối thủ đáng gờm nhất của Algeria chính là đội bóng mà họ đã thắng trong trận chung kết giải trước: Senegal của Sadio Mane. Nếu Algeria là đội châu Phi đang có chuỗi trận bất bại lâu nhất thì Senegal lại là đội đang dẫn đầu khu vực châu Phi lâu nhất trong bảng xếp hạng FIFA (36 tháng, một kỷ lục). Không lọt vào chung kết lần nữa thì đây sẽ là thất bại của Senegal.

Cuối cùng, dĩ nhiên phải lưu ý Ai Cập của Salah - ngôi sao cách đây không lâu còn được cho là hay nhất thế giới - chứ không phải Lionel Messi hay Robert Lewandowski. Vấn đề của Ai Cập lại ở chỗ, Salah thường không phát huy tài năng một cách rực rỡ trong đội tuyển quốc gia, như chính anh ở Liverpool.

Bóng đá châu Phi không bao giờ thiếu tài năng lớn - đây đã là kết luận hiển nhiên suốt hàng chục năm. Nhưng trong những kỳ World Cup gần đây, lục địa này lại gây thất vọng. Cả 5 đại diện châu Phi tại World Cup 2018 đều không qua khỏi vòng bảng. Cũng không có đội châu Phi nào vào đến tứ kết World Cup 2014. Yếu tố bất ngờ đã tan biến, đấy là đặc điểm lớn nhất của bóng đá châu Phi hiện thời?