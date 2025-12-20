AI tạo sinh được tin dùng để thay đổi ngành bán lẻ

Theo "Nghiên cứu thường niên về mua sắm toàn cầu lần thứ 18" vừa được tập đoàn Zebra Technologies công bố, ngành bán lẻ đang đứng trước áp lực lớn về việc tối ưu hóa vận hành. Dữ liệu khảo sát chỉ ra 87% lãnh đạo doanh nghiệp bán lẻ hiện nay xác định AI tạo sinh (Gen AI) và tự động hóa là công cụ thiết yếu để ngăn ngừa thất thoát hàng hóa và quản lý tồn kho, hai điểm lớn nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Nhân viên bán lẻ tin rằng AI tạo sinh giúp họ làm việc hiệu quả hơn và giảm áp lực Ảnh: CTV

Dù ngành bán lẻ và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, báo cáo ghi nhận mức độ hài lòng của người mua sắm đã giảm trong năm thứ hai liên tiếp. Cụ thể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), chỉ số hài lòng khi mua tại cửa hàng chỉ đạt 75% và trực tuyến là 69%. Nguyên nhân chính đến từ các vấn đề vận hành cơ bản: 63% khách hàng phàn nàn về tình trạng hết hàng, 67% gặp khó khăn với hàng hóa bị khóa trong tủ kính và 56% không hài lòng vì thiếu quầy tự thanh toán.

Hệ quả của những bất cập là tỷ lệ "rời đi tay trắng" rất cao. Gần một nửa số người tiêu dùng tại khu vực (47%) cho biết họ đã ra khỏi cửa hàng mà không mua được sản phẩm dự định, chủ yếu do không tìm thấy hàng hoặc quy trình mua sắm thiếu liền mạch.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp tại APAC đang tỏ ra quyết liệt hơn trong việc áp dụng công nghệ mới so với mặt bằng chung thế giới. Số liệu cho thấy 62% nhà bán lẻ tại đây dự kiến triển khai AI tạo sinh trong vòng 5 năm tới (cao hơn mức 51% toàn cầu), 55% sẽ áp dụng giám sát bằng hình ảnh và 54% sử dụng công nghệ định danh vô tuyến (RFID) để kiểm soát tồn kho theo thời gian thực.

Ông Christanto Suryadarma, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc và kênh APJeC của Zebra Technologies, nhận định: "Trong tương lai, những doanh nghiệp thành công sẽ là đơn vị tiên phong triển khai quy trình làm việc thông minh, mang đến trải nghiệm 'phygital' kết hợp giữa thực và ảo. Việc ứng dụng AI và tự động hóa giúp đáp ứng nhu cầu về tốc độ và sự cá nhân mà người tiêu dùng hiện nay kỳ vọng".

Ông Christanto Suryadarma nhấn mạnh về trải nghiệm mua sắm kết hợp giữa thực tế và môi trường ảo nhờ công nghệ Ảnh: CTV

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng này càng trở nên cấp thiết khi quy mô ngành bán lẻ dự kiến đạt 163 tỉ USD vào năm 2025, kỳ vọng vượt 209 tỉ USD vào năm 2030. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và quá trình đô thị hóa đòi hỏi các nhà bán lẻ phải hiện đại hóa hệ thống thanh toán và logistics. Bà Trần Thị Bảo Trân, Tổng giám đốc Zebra Technologies Việt Nam cho rằng người tiêu dùng trong nước đang tìm kiếm trải nghiệm mua sắm liền mạch hơn, không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm ưu đãi mà còn cần loại bỏ rào cản khi mua hàng.

Giai đoạn tới, các nhà bán lẻ được kỳ vọng sẽ mở rộng nền tảng đa kênh, ứng dụng AI trong dự báo nhu cầu và cá nhân hóa, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, cũng như triển khai các giải pháp logistics và kho vận tự động.

Việc áp dụng AI tạo sinh và các công nghệ mới bên cạnh lợi ích gia tăng trải nghiệm tích cực cho khách hàng còn thay đổi môi trường làm việc của nhân viên tuyến đầu. Đa phần (84%) nhân viên bán hàng ở APAC tin rằng công cụ hỗ trợ bởi AI sẽ giúp họ làm việc hiệu quả hơn, giảm áp lực và nâng cao chất lượng phục vụ trong bối cảnh thiếu hụt thông tin hàng hóa tức thời.

Các phân tích kinh tế cũng chỉ ra việc ưu tiên cải thiện quy trình quản lý hàng tồn kho bằng công nghệ có thể giúp các nhà bán lẻ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lên tới 1,8 điểm phần trăm, khẳng định vai trò không thể thay thế của dữ liệu và tự động hóa trong kỷ nguyên bán lẻ mới.