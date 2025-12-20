Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

AI tạo sinh được tin dùng để thay đổi ngành bán lẻ

Anh Quân
Anh Quân
20/12/2025 14:09 GMT+7

AI tạo sinh và tự động hóa đang trở thành công cụ thiết yếu, với 87% lãnh đạo đơn vị bán lẻ khẳng định vai trò quan trọng của những công nghệ này trong nỗ lực gia tăng trải nghiệm của người mua.

Theo "Nghiên cứu thường niên về mua sắm toàn cầu lần thứ 18" vừa được tập đoàn Zebra Technologies công bố, ngành bán lẻ đang đứng trước áp lực lớn về việc tối ưu hóa vận hành. Dữ liệu khảo sát chỉ ra 87% lãnh đạo doanh nghiệp bán lẻ hiện nay xác định AI tạo sinh (Gen AI) và tự động hóa là công cụ thiết yếu để ngăn ngừa thất thoát hàng hóa và quản lý tồn kho, hai điểm lớn nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận.

AI tạo sinh được tin dùng để thay đổi ngành bán lẻ - Ảnh 1.

Nhân viên bán lẻ tin rằng AI tạo sinh giúp họ làm việc hiệu quả hơn và giảm áp lực

Ảnh: CTV

Dù ngành bán lẻ và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, báo cáo ghi nhận mức độ hài lòng của người mua sắm đã giảm trong năm thứ hai liên tiếp. Cụ thể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), chỉ số hài lòng khi mua tại cửa hàng chỉ đạt 75% và trực tuyến là 69%. Nguyên nhân chính đến từ các vấn đề vận hành cơ bản: 63% khách hàng phàn nàn về tình trạng hết hàng, 67% gặp khó khăn với hàng hóa bị khóa trong tủ kính và 56% không hài lòng vì thiếu quầy tự thanh toán.

Hệ quả của những bất cập là tỷ lệ "rời đi tay trắng" rất cao. Gần một nửa số người tiêu dùng tại khu vực (47%) cho biết họ đã ra khỏi cửa hàng mà không mua được sản phẩm dự định, chủ yếu do không tìm thấy hàng hoặc quy trình mua sắm thiếu liền mạch.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp tại APAC đang tỏ ra quyết liệt hơn trong việc áp dụng công nghệ mới so với mặt bằng chung thế giới. Số liệu cho thấy 62% nhà bán lẻ tại đây dự kiến triển khai AI tạo sinh trong vòng 5 năm tới (cao hơn mức 51% toàn cầu), 55% sẽ áp dụng giám sát bằng hình ảnh và 54% sử dụng công nghệ định danh vô tuyến (RFID) để kiểm soát tồn kho theo thời gian thực.

Ông Christanto Suryadarma, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc và kênh APJeC của Zebra Technologies, nhận định: "Trong tương lai, những doanh nghiệp thành công sẽ là đơn vị tiên phong triển khai quy trình làm việc thông minh, mang đến trải nghiệm 'phygital' kết hợp giữa thực và ảo. Việc ứng dụng AI và tự động hóa giúp đáp ứng nhu cầu về tốc độ và sự cá nhân mà người tiêu dùng hiện nay kỳ vọng".

AI tạo sinh được tin dùng để thay đổi ngành bán lẻ - Ảnh 2.

Ông Christanto Suryadarma nhấn mạnh về trải nghiệm mua sắm kết hợp giữa thực tế và môi trường ảo nhờ công nghệ

Ảnh: CTV

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng này càng trở nên cấp thiết khi quy mô ngành bán lẻ dự kiến đạt 163 tỉ USD vào năm 2025, kỳ vọng vượt 209 tỉ USD vào năm 2030. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và quá trình đô thị hóa đòi hỏi các nhà bán lẻ phải hiện đại hóa hệ thống thanh toán và logistics. Bà Trần Thị Bảo Trân, Tổng giám đốc Zebra Technologies Việt Nam cho rằng người tiêu dùng trong nước đang tìm kiếm trải nghiệm mua sắm liền mạch hơn, không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm ưu đãi mà còn cần loại bỏ rào cản khi mua hàng.

Giai đoạn tới, các nhà bán lẻ được kỳ vọng sẽ mở rộng nền tảng đa kênh, ứng dụng AI trong dự báo nhu cầu và cá nhân hóa, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, cũng như triển khai các giải pháp logistics và kho vận tự động.

Việc áp dụng AI tạo sinh và các công nghệ mới bên cạnh lợi ích gia tăng trải nghiệm tích cực cho khách hàng còn thay đổi môi trường làm việc của nhân viên tuyến đầu. Đa phần (84%) nhân viên bán hàng ở APAC tin rằng công cụ hỗ trợ bởi AI sẽ giúp họ làm việc hiệu quả hơn, giảm áp lực và nâng cao chất lượng phục vụ trong bối cảnh thiếu hụt thông tin hàng hóa tức thời.

Các phân tích kinh tế cũng chỉ ra việc ưu tiên cải thiện quy trình quản lý hàng tồn kho bằng công nghệ có thể giúp các nhà bán lẻ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lên tới 1,8 điểm phần trăm, khẳng định vai trò không thể thay thế của dữ liệu và tự động hóa trong kỷ nguyên bán lẻ mới.

Tin liên quan

AI tạo sinh mang về thêm cả trăm tỉ USD cho thương mại điện tử mỗi năm

AI tạo sinh mang về thêm cả trăm tỉ USD cho thương mại điện tử mỗi năm

Việc ứng dụng AI tạo sinh (GenAI) vào thương mại điện tử được dự báo mang về thêm 131 tỉ USD mỗi năm cho lĩnh vực này tới năm 2030.

Khám phá thêm chủ đề

trí tuệ nhân tạo thị trường ngành bán lẻ trải nghiệm khách hàng Thực tế ảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận