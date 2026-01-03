Ai Thương Ai Mến - ‘Mâm cơm giải trí’ đầu năm trọn vị của Thu Trang

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tình thân

Mở màn đường đua phòng vé năm 2026, Ai Thương Ai Mến nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi mang đến một thế giới cảm xúc đa tầng - nơi tình yêu, bi kịch và tiếng cười cùng song hành. Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, dự án mới của đạo diễn Thu Trang khắc họa một câu chuyện đậm chất miền Tây sông nước nhưng giàu chiều sâu điện ảnh, nơi mỗi nhân vật đều mang theo những nỗi niềm rất đời.

Ngay từ những thước phim đầu tiên, Ai Thương Ai Mến đã đặt nền móng cảm xúc bằng không gian miền sông nước mộc mạc, bình dị đậm chất điện ảnh. Trung tâm câu chuyện xoay quanh bốn gương mặt then chốt gồm Hai Mến (Thu Trang), Ba Thương (Trâm Anh), Chờ (Võ Điền Gia Huy) và cậu Khả (Ngọc Thuận) - những con người tưởng chừng hiền lành, an phận nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, trách nhiệm và bi kịch. Bốn nhân vật, bốn số phận, cùng tạo nên trục cảm xúc xuyên suốt cho bộ phim, nơi hạnh phúc và mất mát chỉ cách nhau trong tích tắc.

Dưới lớp vỏ của một câu chuyện tình cảm gia đình quen thuộc, Ai Thương Ai Mến vẫn khéo léo cài cắm nhiều thông điệp giàu ý nghĩa, chạm đúng tâm lý và trải nghiệm sống của khán giả Việt. Bộ phim không chỉ kể về những phận người miền Tây nổi trôi theo dòng đời, mà còn là lát cắt chân thực về chữ "thương" - thứ tình cảm vừa giản dị, vừa nặng nề, gắn chặt với hai chữ "nợ" và "nghĩa" trong văn hóa Á Đông.

Thông qua cuộc đời nhiều thăng trầm của Hai Mến, khán giả dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ Việt Nam sẵn sàng hy sinh bản thân để giữ gìn mái ấm, lo tròn chữ hiếu, chữ tình. Song song đó, hành trình trưởng thành của Ba Thương và Chờ phản chiếu một thế hệ trẻ buộc phải lớn lên trong những lựa chọn không hề dễ dàng khi đối diện với những bước ngoặt. Cậu Khả là hình ảnh đại diện cho những con người mang nhiều giằng xé nội tâm: càng tìm cách né tránh, càng bị đẩy sâu vào vòng xoáy của lựa chọn và hệ quả. Mỗi nhân vật đều đứng trước ranh giới giữa yêu - hận, giữ - buông, đúng - sai, để rồi nhận ra rằng gia đình chính là điểm tựa cuối cùng khi cuộc đời đẩy họ đến tận cùng biến cố.

Yếu tố hài phát huy hiệu quả

Bên cạnh tuyến nhân vật trung tâm mang nặng chiều sâu cảm xúc, Ai Thương Ai Mến còn ghi điểm ở khả năng tạo nên tính giải trí duyên dáng thông qua dàn diễn viên hài quen mặt như Tiến Luật, Khả Như, La Thành... Đạo diễn Thu Trang cho thấy sự tinh tế trong cách điều tiết nhịp phim khi không để mạch truyện chìm hẳn vào bi lụy, mà khéo léo cài cắm những mảng miếng hài đúng lúc, đúng chỗ như một khoảng "thở" cần thiết cho cảm xúc khán giả. Tiếng cười trong phim không đến từ sự phô trương hay cố gắng gây cười, mà được tạo nên từ tình huống đời thường, cách thoại tự nhiên và sự tung hứng ăn ý giữa các diễn viên.

Đáng chú ý, bộ đôi Trung Lùn - Tiến Luật dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn đòi nợ ngắn nhưng vẫn đủ sức để lại dấu ấn nhờ lối diễn duyên dáng, tiết chế. Khả Như và La Thành tiếp tục phát huy thế mạnh ở những vai diễn sở trường, trở thành "chất keo" hài hước xuyên suốt bộ phim. Câu chuyện tình của Thắm (Khả Như) và Hai Mậu (La Thành) mang màu sắc vui nhộn nhưng không hời hợt, bởi đằng sau tiếng cười vẫn là những lát cắt cảm xúc rất đời, rất người.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa bi và hài, giữa những khoảng lặng sâu và tiếng cười nhẹ nhàng đã giúp Ai Thương Ai Mến giữ được nhịp điệu cân bằng. Với dàn nhân vật đa chiều cùng cách kể chuyện giàu tính đời sống, bộ phim trở thành một hành trình cảm xúc trọn vẹn - nơi khán giả có thể bật cười và bật khóc cùng hành trình của nhân vật.

Bức tranh sông nước Nam bộ trải dài 50 năm, thấm đẫm hoài niệm và xúc cảm

Chọn cách kể phi tuyến tính, đạo diễn Thu Trang mang đến câu chuyện trải dài suốt gần 50 năm biến thiên của số phận con người - đặc biệt xoay quanh cặp đôi chị em Hai Mến và Ba Thương. Cuộc đời Hai Mến hiện lên như một dòng chảy lặng lẽ nhưng dai dẳng, luôn gồng mình che chở cho em, cho gia đình. Trong khi đó, Ba Thương là thế hệ tiếp nối, lớn lên giữa những đổi thay, mang trong mình cả sự ngây thơ lẫn những tổn thương sớm hơn tuổi đời. Hai số phận song hành, phản chiếu lẫn nhau, để rồi mỗi bước ngoặt của người chị cũng trở thành dấu mốc trưởng thành của người em.

Ai Thương Ai Mến gây ấn tượng mạnh khi tái hiện bối cảnh sông nước miền Tây một cách trọn vẹn, giàu xúc cảm và đầy tính điện ảnh. Không chỉ dừng lại ở vai trò phông nền, không gian miền Tây xưa hiện lên như một "nhân vật" song hành cùng câu chuyện, chứng kiến từng thăng trầm của đời người. Sự chỉn chu trong phục dựng bối cảnh, phục trang và nhịp sống giúp khán giả cảm nhận rõ dòng chảy thời gian, từ những năm tháng yên bình đến khi biến cố ập đến, để rồi lắng lại trong dư vị hoài niệm. Chính vẻ đẹp dung dị nhưng thấm đẫm ký ức ấy đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho bộ phim, khiến mỗi bi kịch, mỗi hạnh phúc của nhân vật đều gắn chặt với mảnh đất miền sông nước, qua đó khắc họa rõ nét tinh thần, tình người và bản sắc Việt Nam xuyên suốt nửa thế kỷ.