AI trong mùa tuyển sinh: Từ tra cứu điểm chuẩn đến trợ lý chọn ngành, chọn trường

Khi chọn trường không còn là bài toán điểm số

Mùa tuyển sinh đại học những năm gần đây mang đến cho thí sinh nhiều lựa chọn hơn với nhiều tiêu chí như: điểm thi, phương thức xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành, học phí, vị trí địa lý, xu hướng việc làm và mức độ phù hợp với năng lực cá nhân.

Song song với đó, hệ thống thông tin tuyển sinh được cập nhật từ nhiều nguồn như Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cơ quan báo chí và các kênh tư vấn. Điều này mở ra nhiều cơ hội để thí sinh tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng khiến không ít thí sinh và phụ huynh gặp khó khi phải tự so sánh điểm chuẩn nhiều năm, tìm hiểu học phí, chương trình đào tạo hay đánh giá mức độ an toàn của từng nguyện vọng.

Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo bắt đầu được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ ra quyết định trong giáo dục. Thay vì chỉ tra cứu điểm chuẩn hoặc xem danh sách ngành học, các nền tảng AI có thể giúp thí sinh mô phỏng nhiều kịch bản, đánh giá rủi ro và đưa ra gợi ý phù hợp với từng hồ sơ cụ thể.

Từ mùa tuyển sinh năm trước, AI Hay đã cho ra mắt tính năng dự đoán khả năng trúng tuyển đại học. Năm nay, nền tảng này mở rộng tính năng theo hướng "trợ lý tuyển sinh cá nhân hóa", kết hợp dữ liệu điểm chuẩn, thông tin trường/ngành, chỉ tiêu, học phí, phương thức xét tuyển và trắc nghiệm hướng nghiệp.

AI Hay hỗ trợ thí sinh dự đoán tỷ lệ đỗ và cá nhân hóa lựa chọn nguyện vọng

Điểm mới không chỉ là hỗ trợ tra cứu và dự đoán khả năng trúng tuyển, mà còn là khả năng tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra các gợi ý tham khảo, giúp thí sinh có thêm cơ sở để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.



AI Hay muốn biến dữ liệu tuyển sinh thành gợi ý cá nhân hóa

Hiện tính năng dự đoán tỷ lệ đỗ đã được triển khai trên cả nền tảng web và ứng dụng AI Hay. Khi sử dụng chatbot, người dùng có thể nhập các thông tin như điểm thi, môn thi, điểm cộng, điểm đánh giá năng lực nếu có và nguyện vọng dự kiến. Từ dữ liệu đầu vào, hệ thống sẽ phân tích theo nhiều kịch bản khác nhau.

Với thí sinh đã có đủ điểm và nguyện vọng, AI Hay đánh giá khả năng trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm của người dùng với điểm chuẩn các năm gần nhất. Kết quả được chia theo các mức như đỗ thoải mái, đỗ sát điểm hoặc có nguy cơ trượt. Tùy từng trường hợp, chatbot có thể gợi ý bổ sung nguyện vọng an toàn, cân nhắc nguyện vọng thay thế hoặc tìm hiểu thêm về ngành/trường liên quan.

Với thí sinh chưa có điểm nhưng đã quan tâm đến một trường hoặc ngành cụ thể, chatbot cung cấp thông tin như điểm chuẩn các năm, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, học phí và chương trình đào tạo. Ngược lại, với nhóm đã có điểm nhưng chưa xác định được nguyện vọng, AI Hay sẽ gợi ý các trường và ngành có mức điểm phù hợp, ưu tiên nhóm trường "đỗ sát điểm", phân bổ gợi ý theo khu vực Hà Nội và TP.HCM, đồng thời ưu tiên các ngành đang được quan tâm.

Sau bước đánh giá ban đầu, người dùng có thể tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về từng lựa chọn, như chi phí học tập trong 4 năm, chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, cơ hội nghề nghiệp hoặc lọc theo học phí và vị trí địa lý.

Một điểm mới khác của mùa tuyển sinh năm nay là trắc nghiệm tính cách hướng nghiệp. Bài trắc nghiệm gồm 24 câu hỏi chính, phân loại người dùng theo 22 nhóm tính cách dựa trên hệ Personality Psychology SBTI. Kết quả sẽ được kết hợp với điểm thi để đưa ra gợi ý ngành học phù hợp hơn, giúp thí sinh chọn ngành dựa trên tính cách, sở thích và năng lực cá nhân.

Để đảm bảo độ tin cậy, AI Hay cho biết dữ liệu cho tính năng tư vấn tỷ lệ đỗ đại học được thu thập thu thập theo thứ tự ưu tiên từ các nguồn chính thống như website Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục các tỉnh/thành, website trường đại học, báo chí chính thống, sau đó mới đến các nguồn độc lập khác. Tần suất cập nhật thay đổi theo từng giai đoạn tuyển sinh, có thể theo giờ trong thời điểm cao điểm và chuyển sang theo ngày hoặc theo tuần khi thông tin ổn định hơn.

Sau mỗi lần cập nhật, hệ thống kiểm tra dữ liệu bị thiếu, phát hiện giá trị bất thường như điểm âm, học phí bằng 0 hoặc thông tin không hợp lệ. Các phiên bản dữ liệu cũ được lưu lại để so sánh, phát hiện thay đổi và kích hoạt thông báo đến người dùng khi cần thiết.

Trắc nghiệm hướng nghiệp AI Hay gợi ý ngành học dựa trên điểm thi và nhóm tính cách

Ông Trần Quang Đức, CEO AI Hay, cho biết mục tiêu của tính năng này không phải để AI quyết định thay người dùng. "Chúng tôi hiểu đây là một quyết định lớn, cần sự tìm hiểu và trao đổi từ gia đình, bạn bè, thầy cô. AI Hay muốn dùng công nghệ để đưa đến thông tin chính xác, có nguồn gốc rõ ràng và nhanh nhất, giúp thí sinh nhìn nhận các gợi ý tuyển sinh hiệu quả hơn, phù hợp với năng lực, điều kiện tài chính và định hướng của bản thân", ông Đức nói.



Theo ông Đức, đây cũng là giá trị mà một nền tảng AI thuần Việt cần theo đuổi: mang công nghệ mới đến với những vấn đề rất Việt.

Trong dài hạn, sự xuất hiện của các trợ lý tuyển sinh bằng AI cho thấy AI không chỉ hỗ trợ học tập hay giải bài tập, mà còn có thể đồng hành trong các quyết định có ảnh hưởng dài hạn như chọn ngành, chọn trường và định hướng nghề nghiệp.