AI Việt giải bài toán khó trong y tế, khoa học và sản xuất

Danh sách 15 giải pháp lọt vào vòng thẩm định chuyên sâu của giải thưởng Âu Lạc Grand Prize 2026 vừa được công bố đã phản ánh bước chuyển dịch rõ nét của cộng đồng công nghệ trong nước: đưa trí tuệ nhân tạo giải quyết trực tiếp những bài toán chuyên sâu, đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao trong y tế, nghiên cứu khoa học và vận hành sản xuất.

Ở lĩnh vực y tế và khoa học sự sống, các giải pháp AI do kỹ sư Việt Nam phát triển đang đi sâu vào phân tích cấu trúc vi mô thay vì chỉ dừng ở các tác vụ quản trị thông thường. Tiêu biểu như nền tảng BioAI ứng dụng thuật toán học máy để giải mã cơ chế phân tử của các bài thuốc y học cổ truyền. Bằng việc kết nối dữ liệu sinh học, cấu trúc hóa học và các thụ thể protein liên quan đến dược tính, hệ thống hỗ trợ mô phỏng và xác thực tác dụng sinh học, tạo cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu dược liệu.

Trong khi đó, giải pháp Pathology AI Lab phát triển hệ thống mô-đun thị giác máy tính hỗ trợ bác sĩ giải phẫu bệnh phân tích tế bào và khoanh vùng tổn thương ung thư cổ tử cung, rút ngắn thời gian sàng lọc sơ bộ mà vẫn đảm bảo vai trò kiểm soát cuối cùng của chuyên gia y tế.

Các giải pháp AI ngày càng đi sâu vào giải quyết những vấn đề còn vướng mắc ở các lĩnh vực quan trọng như y học, khoa học Ảnh: AFP

Bên cạnh y sinh, năng lực xử lý thuật toán của các nhóm phát triển trong nước còn hướng đến việc đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu cơ bản. Dự án N2TP AI4Science Platform lựa chọn hướng tiếp cận Neuro-Symbolic AI, kết hợp mạng nơ-ron học sâu với hệ thống suy luận logic để phân tích giả thuyết khoa học, sàng lọc dữ liệu thực nghiệm và hỗ trợ chuẩn hóa tài sản trí tuệ.

Trong mảng sản xuất công nghiệp và nông nghiệp kỹ thuật cao, nền tảng ViCore tích hợp thị giác máy tính 3D để kiểm soát chất lượng bề mặt sản phẩm và dẫn hướng di chuyển cho robot tại các dây chuyền nhà máy thông minh. Đáng chú ý, hệ thống Egg Vision kết hợp quang học và AI để phân loại sớm giới tính phôi gia cầm ngay trong giai đoạn ấp, giúp các cơ sở chăn nuôi cắt giảm chi phí vận hành và giải quyết bài toán lãng phí tài nguyên.

Sự xuất hiện của những giải pháp chuyên biệt này cho thấy các kỹ sư và nhà nghiên cứu trong nước đang chủ động xây dựng dữ liệu chuyên ngành và giải quyết những điểm nghẽn thực tế của nền kinh tế. Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho phát triển đất nước, Âu Lạc Grand Prize góp phần góp phần hiện thực hóa các định hướng thông qua việc tìm kiếm, tôn vinh và thúc đẩy các giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize được khởi xướng bởi Liên minh AI Âu Lạc, với Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia AI hàng đầu, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, trường đại học và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, bảo đảm tính độc lập, khách quan và chuẩn mực toàn cầu trong quá trình đánh giá.

Được chọn lọc từ hơn 400 hồ sơ dự thi, các dự án trong top 15 sẽ bước vào vòng thuyết trình trực tiếp trước hội đồng thẩm định vào tháng 11.2026, hướng tới lễ công bố giải thưởng xuất sắc nhất trị giá 1 triệu USD vào cuối năm, tạo động lực thúc đẩy các sản phẩm AI chuyên sâu đi vào đời sống sản xuất lâu dài.